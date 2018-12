Wieder Lust aufs Essen

Die Zahnprothese drückt, Medikamente schlagen auf den Magen oder das Essen schmeckt einfach nicht mehr so wie früher – die Gründe für Mangelernährung im Alter und damit einhergehendes Abnehmen sind vielfältig. Schon einfache Maßnahmen können helfen.

Jeder dritte ältere Mensch, der ins Krankenhaus kommt, ist entweder untergewichtig oder nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Dabei können schon kleine Veränderungen im Alltag dazu führen, dass der Genuss wiederkommt.

„Wir erleben häufig, dass weniger Appetit als normale Begleiterscheinung des Alters abgetan wird, obwohl die Unterversorgung mit Nährstoffen schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt Prim. Peter Dovjak, Leiter der Abteilung Akutgeriatrie und Remobilisation am Salzkammergut-Klinikum Gmunden. Die Diagnose Mangelernährung (Malnutri-

tion) wird meist erst im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes gestellt und muss rasch behandelt werden. „Die Mitarbeiter der Pflege haben die herausfordernde Aufgabe, im Zuge der Pflegeanamnese die Gefährdung zu erheben und daraus abgeleitete Maßnahmen zu planen und durchzuführen“, erklären die Stationsleitungen DGKP Gabriele Breitschuh und DGKP Leonhard Ziegler. „Denn auch wenn die Betroffenen die Mangelernährung nicht wahrnehmen, sind sie körperlich geschwächt. Das erhöht die Infektionsanfälligkeit, das Sturzrisiko und auch die Gefahr des Wundliegens“, sind sich die Experten einig.

Kleine Veränderungen können viel bewirken

Oft sind es nur kleine Veränderungen, die ein großes Stück Lebensqualität zurückbringen. Ein Training wenn Kau- oder Schluckbeschwerden bestehen, das Anpassen einer schlecht sitzenden und schmerzenden Zahnprothese oder ein Blick auf die verordneten Medikamente, die Appetitlosigkeit verursachen können. Es gibt aber auch Tricks, um den Genuss am Essen wieder zu fördern.

„Zu diesen wirkungsvollen Maßnahmen zählen viele kleine und bewusst nährstoffreiche Mahlzeiten am Tag. Puddings, Topfencreme, Bananenmilch oder Nüsse sind wertvolle Energielieferanten für zwischendurch. Butter, Streichfette und Sauerrahm sowie Schlagobers dürfen bei drohendem Untergewicht reichlich genossen werden, zumal sie für die ausgewogenen Hauptgerichte auch Geschmacksträger sind. Wertvolle Eiweißlieferanten wie Fleisch, Fisch, Eier oder Milchprodukte sollten bei jeder Mahlzeit eingeplant werden. Speisen sollten zudem herzhaft gewürzt und appetitlich angerichtet sein, denn das Auge isst bekanntlich mit. Mindestens 1,5 Liter Wasser, Tee oder verdünnte Fruchtsäfte – decken den Flüssigkeitsbedarf.

Getränke sollten aber nicht unmittelbar vor dem Essen konsumiert werden, denn das mindert wiederum den Appetit. Zusätzlich machen Bewegung in der frischen Luft und eine kleine Menge an Lebensmitteln mit Bitterstoffen auch Lust aufs Essen“, erklärt Diätologin Verena Steinkogler. Eine besondere Rolle im Kampf gegen die Mangelernährung spielen die Angehörigen: „Uns ist sehr wichtig, dass wir die Angehörigen aktiv einbeziehen und umfassend informieren. Sie sind die ersten, die eine Mangelernährung bemerken und Maßnahmen setzen können. Gemeinsam mit ihnen und den Betroffenen arbeiten wir daran, dass das Essen bis ins hohe Alter ein Genuss bleibt“, so Steinkogler.