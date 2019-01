Wieder mehr Kirchenaustritte

Die Zahl der Austritte aus der römisch-katholischen Kirche ist im vergangenen Jahr merklich gestiegen. Die Diözesen verzeichnen laut vorläufiger Statistik ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In absoluten Zahlen traten 58.378 Personen aus der Kirche aus (2017: 53.698). Insgesamt gibt es noch rund 5,05 Mio. Katholiken im Land (2017: 5,11 Mio.), also um 1,1 Prozent weniger. Die einzelnen Diözesen meldeten unterschiedlich stark akzentuierte Entwicklungen. Interessant dabei: Zwar stieg die Zahl der Austritte in Gurk-Klagenfurt, wo bis vor einem Jahr der wegen seiner Amtsführung umstrittene Bischof Alois Schwarz residierte, massiv — um 16,8 Prozent. Dessen neue Diözese St. Pölten verzeichnete aber als einzige einen Rückgang bei den Austritten und zwar von 4,5 Prozent (Details siehe Grafik). In der Diözese Linz traten 9714 Personen aus, das sind um 10,4 Prozent mehr als 2017. „Die Herausforderung besteht daher darin, die Glaubwürdigkeit zurück oder neu zu gewinnen“, erklärt Wilhelm Vieböck, Bischofsvikar für pastorale Aufgaben. 897 Personen traten übrigens 2018 wieder oder neu in die Kirche ein (Reversionen: 836, Konversionen: 61; 2017 waren es 966). 123 Personen haben ihre Austrittserklärung in Antwort auf einen Brief des Diözesanbischofs Manfred Scheuer widerrufen (im Jahr 2017 waren es 82). Mit Jahreswechsel waren unterm Strich 950.074 (2017: 958.608) der knapp 1,5 Mio. Menschen in OÖ katholisch.

Zukunftsweg gestartet

Seit November 2017 gehe die Katholische Kirche in OÖ einen Zukunftsweg. „Auf pastoraler Ebene sind Projekte angedacht, die bewusst den Kirchenraum verlassen und hinaus zu den Menschen gehen, um den Glauben neu zur Sprache zu bringen“, so Vieböck. Ein Ziel sei auch, die Beziehung zu jenen Mitgliedern zu stärken, die die Arbeit der Katholischen Kirche durch die Zahlung ihres Beitrags unterstützen, aber keinen persönlichen Bezug zur Kirche mehr haben.

Einnahmen gestiegen

Die Diözesen in Österreich können für 2017 leichte Steigerungen beim Kirchenbeitragsaufkommen und insgesamt ausgeglichene Bilanzen verzeichnen. 2017 wurden über 461 Mio. Euro an Kirchenbeitrag abgeliefert (2016: 451 Mio.). Der Großteil der Ausgaben entfällt mit fast 377 Mio. Euro (2016: 369 Millionen) auf die Personalkosten (rund 63 Prozent). Die Diözese Linz hat im Jahr 2017 125,6 Mio. Euro eingenommen (2016: 122,5 Mio.), davon 92,6 Millionen aus dem Kirchenbeitrag (2016: 90,2 Mio.). Unterm Strich gab es ein positives EGT mit 10,5 Mio. (2016: 9,2 Mio).

Im Jahr 2017 wurden in OÖ 10.055 Personen getauft, 9854 kirchliche Begräbnisse und 2256 kirchliche Trauungen gefeiert sowie 9277 Personen gefirmt.