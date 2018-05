Wieder weniger Firmenpleiten

Zum vierten Mal in Folge gibt es in Westeuropa weniger Firmeninsolvenzen. Ursache ist vor allem die gute Binnenkonjunktur, sowohl in den einzelnen Staaten als auch am EU-Binnenmarkt. Im Vorjahr sind die Unternehmensinsolvenzen in den EU-15-Staaten sowie der Schweiz und in Norwegen um 4,2 Prozent auf 164.181 gesunken. Insbesondere das Baugewerbe konnte sich deutlich erholen. Innerhalb der EU zeigt sich jedoch ein sehr differenziertes Bild. Eine Zunahme der Firmenpleiten gegenüber dem Vorjahr verzeichneten sechs der 17 untersuchten Länder, darunter vor allem Griechenland mit einem Plus von 11,1 Prozent, sowie Belgien (plus 8,7 Prozent) und Schweden (plus 6,2 Prozent).

Rückgang in Österreich

Den mit Abstand stärksten Rückgang von Firmenpleiten verzeichneten die Niederlande (minus 25,2 Prozent). Auch Österreich verzeichnete rückläufige Insolvenzzahlen (minus 3,9 Prozent), 5318 insolvente Firmen bedeutet den niedrigsten Stand seit 15 Jahren. Grundsätzlich war 2017 geprägt von vielen Klein- und Kleinstinsolvenzen, dies habe sich jedoch im ersten Quartal 2018 mit Insolvenzen von Air Berlin oder der Wienwert wieder geändert, so Gerhard Weinhofer, Creditreform-Geschäftsführer.