Wieder Wirbel um FPÖ-Minister

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) brachte mit Sanktionsplänen seines Ressorts gegen kritische Medien vorübergehend den türkis-blauen Koalitionsmotor zum Stottern. Selbst Koalitionspartner ÖVP ging auf Distanz zum freiheitlichen Minister, der auch wegen der BVT-Affäre unter Druck steht. „Kurier“ und „Standard“ hatten zuvor über ein Mail des Innenministeriums an diverse Polizeidienststellen berichtet, wonach die Kommunikation mit kritischen Medien wie „Kurier“, „Standard“ oder „Falter“ auf das Nötigste — rechtlich vorgesehene — Maß zu beschränken sei und es keine „Zuckerl“ geben soll, weil diese Medien laut Ministerium einseitig und negativ berichten würden.

Herkunft nennen

Darüber hinaus wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, bei der polizeilichen Medienarbeit künftig generell die Herkunft von Tätern zu nennen und Sexualdelikte, die in der Öffentlichkeit begangen werden, offensiver zu kommunizieren. Das Innenministerium will damit den Fokus stärker Richtung Ausländerkriminalität richten.

Kurz (ÖVP) rügte am Rande der UNO-Generalversammlung in New York das Innenministerium für das durchgesickerte Vorhaben. „Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel. Die Ausgrenzung oder der Boykott von ausgewählten Medien darf in Österreich nicht stattfinden“, so Kurz in Richtung Kickl. Aus New York meldete sich auch der Bundespräsident zu Wort. Eine Diskriminierung einzelner Medien dürfe es nicht geben, alle sollten den gleichen, freien Zugang zu Informationen haben.

Fehler eingestanden

Am Abend kam dann die „Klarstellung“ aus dem Innenministerium: „Die Formulierungen bezüglich des Umgangs mit ,kritischen Medien‘ finden nicht meine Zustimmung“, so Kickl. Er habe auch mit seinem Ministeriums-Sprecher Christoph Pölzl, der Verfasser des Mails, ein klärendes Gespräch gehabt. Pölzl gestand danach ein, „dass die Formulierung der kritisierten Passagen ein Fehler war, weil dadurch ein Feld für Interpretationen aufgemacht wurde“. Ihm sei eine transparente Kommunikationspolitik gegenüber der Bevölkerung und damit natürlich auch gegenüber den unterschiedlichen Medien wichtig. Auf die umstrittene verpflichtende Nennung der Staatsbürgerschaft von Tatverdächtigen gingen weder Kickl noch Pölzl ein. Kickl bekräftigt allerdings, dass neue Leitlinien für die Kommunikationsarbeit formuliert werden sollen. Damit einhergehen solle auch eine strukturelle Neuaufstellung der Kommunikationsagenden mit dem Ziel, die Verantwortung für die Medienkommunikation auf eine breitere Basis zu stellen.

Opposition will Rücktritt

Scharfe Kritik am Innenminister setzte es seitens der Oppositionsparteien. Die SPÖ legte Kickl den Rücktritt nahe, Neos und Liste Pilz wollen Kickl mit der Causa im Parlament konfrontieren. Der Innenminister wird sich am Dienstag einer Dringlichen Anfrage der Neos stellen, auch ein neuerlicher Misstrauensantrag steht im Raum. SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda nannte die „Empfehlungen“ einen „Maulkorberlass für unabhängige Medien“.