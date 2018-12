Wieder zwei Christen zum Tod verurteilt

In Pakistan sind erneut zwei Christen wegen Blasphemie zum Tod verurteilt worden. Die Brüder Qasim und Amoonwaren schon 2011 nach der Anschuldigung, gotteslästerliches Material auf ihre Website gestellt zu haben, ins Ausland geflohen, bei ihrer Rückkehr 2014 jedoch verhaftet worden. Seitdem sitzen sie in einem Gefängnis im Bezirk Jhelum. Ein Gericht habe sie nun für schuldig befunden und zum Tod verurteilt, teilte die britische Hilfsorganisation Claas am Wochenende mit.

Deren Direktor Nasir Saeed befürchtet ein langes Berufungsverfahren: „Aufgrund von Drohungen von Hardlinern geben niedrige Instanzen ihre Verantwortung an den High Court ab – und dann dauert es Jahre, die Unschuld der Angeklagten zu beweisen.“ Das habe auch der Fall von Asia Bibi gezeigt.

Asia Bibi war 2009 als erste katholische Frau wegen Blasphemie angeklagt und 2010 zum Tode verurteilt worden. Erst Ende Oktober sprach das Oberste Gericht sie frei, worauf es in ganz Pakistan zu gewalttätigen Protesten von Islamisten kam.