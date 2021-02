Wiederaufbaufonds als richtiges Signal

Kommentar zum Corona-Wiederaufbaufonds der EU.

Der gemeinsame Corona-Wiederaufbaufonds der EU im Umfang von satten 750 Mrd. Euro ist das richtige Signal in dieser pandemischen Krisenzeit.

Besonders wichtig ist, dass die Gelder in den einzelnen EU-Ländern nicht versanden, sondern tatsächlich Unternehmen zugute kommen und daher in wirtschaftliche Reformen fließen, wo dies notwendig ist. Denn nur so ist gesichert, dass mit diesem Geld Arbeitsplätze nachhaltig gesichert werden.

Und damit ist wiederum gewährleistet, dass aus der Gesundheitskrise nicht auch noch eine soziale wird.