Wiedereröffnung im Jubiläumsjahr

Ein Jahr lang machte das Theater in Meggenhofen Pause, pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum öffnet das traditionsreiche Haus im Hausruckviertel wieder seine Tore — mit neuem Vorstand und neuem künstlerischen Leiter. Schauspieler und Kabarettist Fritz Egger, der im „Jedermann“in Salzburg bereits den Schuldknecht spielte, hat im Theater Meggenhofen als Schüler seine erste Theateraufführung erlebt. Neue Vereinsobfrau ist Maria Rotschopf aus Lambach, ihre Stellvertretung übernimmt Anita Rosner. „Als Theater der Region für Talente der Region bringen wir Inszenierungen gehobener Volksstücke, Eigenproduktionen und ein Gastspielprogramm“, sagt Rotschopf.

Als Eigenproduktion steht heuer die Komödie „Erde“von Karl Schönherr auf dem Programm. Am Grutzenhof führt der alte herrische Bauer ein strenges Regime, sogar sein eigener Sohn Hannes bringt es nicht weiter als bis zum Knecht. Haushälterin Mena hofft auf Hannes Zuneigung, das Ableben des Altbauern und darauf, bald Hofeigentümerin zu werden. Doch der Wille des Alten scheint ungebrochen …

Vitásek & Steinhauer

Regie führt in Meggenhofen Christine Wipplinger, Premiere feiert die Produktion am 15. Juni u.a. mit Gerhard Dorfer und Fritz Egger. Am 19. Juni präsentiert Andreas Vitásek im 400 Jahre alten Hausrucker Vierseithof sein 13. Kabarettprogramm „Austrophobia“, Erwin Steinhauer & klezmer reloaded extended sind mit „Ich bin ein Durchschnitts-Wiener“am 5. Juli in Meggenhofen zu Gast. Mit einer Feldmesse, einem Festakt und Frühschoppen wird das 50-Jahr-Jubiläum des Theaters am 30. Juni ab 11 Uhr gefeiert.