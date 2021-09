„Wiedergewonnene Freude an Kultur“

Mit einem Festakt im Linzer Brucknerhaus wurde am Sonntag das diesjährige Internationale Brucknerfest feierlich eröffnet. Die Reden standen ganz im Zeichen der Erleichterung darüber, dass nach der Zeit der Pandemie wieder Veranstaltungen – wenn auch unter Beachtung der Sicherheitsregeln – möglich sind. Oder wie es Landeshauptmann Thomas Stelzer ausdrückte, es herrsche „wiedergewonnene Freude“ an Kunst und Kultur.

Politische Kultur

Die große Festrede hielt Bundespräsident a. D. Heinz Fischer zum Thema „Gedanken zur Belastbarkeit der Demokratie“. Er betonte, dass die Demokratie auch in einem Staat wie Österreich „sogar sehr belastbar, aber nicht unzerstörbar“ sei. Und die Demokratie sei untrennbar mit den Menschenrechten verknüpft. Dabei gehe es „aber nicht nur um die eigenen Menschenrechte, sondern immer auch um Menschenrechte und Menschenwürde anderer Menschen und anderer Staaten, auch in Syrien, auch in Belarus, auch in Afghanistan“.

Es sei etwa im höchsten Maße besorgniserregend gewesen, welche unerwarteten Belastungen Demokratie und Rechtsstaat in den USA während der Regierungszeit von Donald Trump ausgesetzt gewesen seien. Aber auch innerhalb der EU gebe es heute Staaten, in denen in sensiblen Bereichen wie der Unabhängigkeit der Justiz, der Medienfreiheit oder der Grundrechte Grenzen überschritten werden. In Bezug auf Österreich unterstrich Fischer, es müsse klar sein, „dass das reibungslose Funktionieren des demokratischen Prozesses von Bedeutung ist“.

Fischer sprach sich für eine „offene, ehrliche, aber faire Diskussion über die Belastbarkeit der Demokratie, über Stärken und Schwächen unserer Demokratie und über Reformen der Demokratie und des Rechtsstaates“ aus. Dazu könne jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin in den unterschiedlichsten Formen Beiträge leisten.

Die Linzer Kulturstadträtin Doris-Lang-Mayrhofer unterstrich in ihrer Begrüßungsrede, es gelte, das kulturelle Erbe hochzuhalten, zugleich aber zeitgenössisches Musikschaffen zu fördern. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger warnte im Gefolge der Pandemie vor der Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft, man müsse alles tun, dass Menschen nicht gegeneinander aufgebracht werden. Kunst und Kultur jedenfalls könnten „mutige Impulse“ für die Zukunft von Gesellschaft und auch Wirtschaft geben, sagte Luger.

„Mut“ war auch ein Schlüsselbegriff in der Rede von Kulturminister Werner Kogler, vor allem dort, wo man „nicht weiß, was herauskommt“. Auch Bruckner habe Mut in seinem kompositorischen Schaffen bewiesen, auch wenn er nicht selten auf Verstörung und Ablehnung gestoßen sei. Es gebe Zeiten, in denen vor allem auch von der Politik der Mut zu Neuem und zur Orientierung an der Zukunft verlangt sei.

Miteinander entscheidend

Landeshauptmann Thomas Stelzer unterstrich in seiner Rede, abgesehen von einem optimistischen Blick in die Zukunft, dass sich in Oberösterreich in der Wirtschaft und bei der Beschäftigung ein Aufschwung zeige, der kräftiger sei als in der Zeit vor der Pandemie. Oberösterreich war und ist „ein Wirtschaftsland, ein Industrieland und ein Land der Kultur“ (Stelzer). Wichtig sei in diesem Zusammenhang das „Miteinander, das kein Selbstläufer ist“, so Stelzer. Und er konstatierte, dass derzeit „die Lust am Gegeneinander-Ausspielen wieder in Mode zu kommen scheint“.