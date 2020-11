Wien erlaubt Demo für Frankreich-Boykott und gegen Mohammed-Karikaturen

Wien ist anders – während die Stadt Frankfurt eine für heute geplante Demo gegen Mohammed-Karikaturen wegen „Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit“ untersagt hat, soll eine ebensolche am Sonntag vor der französischen Botschaft am Wiener Schwarzenbergplatz stattfinden dürfen.

Die mit dem Slogan „Boykott France“ beworbene Kundgebung wurde, wie die Wiener Polizei dem VOLKSBLATT bestätigt, als „Demo gegen Mohammend-Karikaturen“ angemeldet.

Die Wiener Behörden sahen, so ein Polizeisprecher, keinen Untersagungsgrund, obwohl das österreichische Versammlungsgesetz die gleiche Entscheidung wie in Frankfurt ermöglicht hätte: „§ 6. (1) Versammlungen, … deren Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet, sind von der Behörde zu untersagen.“

Es gäbe zudem einen zweiten Ansatzpunkt: „§ 6. (2) Eine Versammlung, die … außenpolitischen Interessen der Republik Österreich zuwiderläuft, kann untersagt werden.“

Es ist anzunehmen, dass ein Aufruf zum Boykott französischer Produkte nicht dem außenpolitischen Interesse Österreichs entspricht. Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass die Wiener Polizei darüber, dass es bei der Kundgebung um einen Aufruf zum Frankreich-Boykott gehen würde, nicht in Kenntnis gesetzt wurde.

In sozialen Medien verbreitete Demoaufrufe und auf Wiener Haustüren angebrachte Flugblätter lassen jedoch keinen Zweifel, worum es in erster Linie geht; „BOYKOTT FRANCE!!!“ lautet die Headline. Darunter: „Demo gegen die staatlich geförderten Islamfeindlichen Karikaturen in Frankreich“. Veranstalter sind zwei pakistanisch-stämmige Österreicher: Dr. Mohammad Asghar, Obmann des in Neunkirchen (NÖ) eingetragenen Sozialhilfevereines „Family & Friends Organization“, sowie Imran Asif. Asghar beteuert gegenüber dem VOLKSBLATT, den Anschlag am Montag verurteilt und auch dagegen demonstriert zu haben.

Weil er Terror ablehne, sei er auch für den Frankreich-Boykott. Denn: „Wenn es zu einem weltweiten Boykott gegen Frankreich kommt, wird die Regierung in Paris die Journalisten (Charlie Hebdo) stoppen und dann wird es auch keine solchen Attentate geben.“