Man lasse das „realitätsferne Wien-Bashing“ der schwarz-blauen Regierungsmitglieder „nicht mehr länger widerstandslos zu“, deponierte gestern der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Wie berichtet, hatte sich insbesondere am Thema Mindestsicherung die Auseinandersetzung zwischen der rot-grünen Wiener Stadtregierung und der Bundesregierung verschärft.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger kümmerte Ludwigs Ansage aber wenig: „Wien ist und bleibt das Problem bei der Mindestsicherung“, an dieser Situation ändere sich auch nichts, wenn die SPÖ mit falschen Zahlen zur Mindestsicherung an die Öffentlichkeit gehe. Konkret bezieht sich Wöginger auf die Aussage von Sozialstadtrat Peter Hacker, wonach zwei Drittel der Wiener Mindestsicherungsbezieher Aufstocker seien — tatsächlich hätten laut Sozialministerium 2017 nicht einmal zehn Prozent der Bezieher ihr Erwerbseinkommen aufgestockt. Die Mindestsicherung müsse „ein Sprungbrett zurück in die Arbeit und nicht in die soziale Hängematte sein, wie das die Wiener Stadtregierung praktiziert“, so Wöginger.

Stadtrat Hacker ist übrigens auch ins Visier von ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer geraten, er nennt ihn einen „Verbalpolterer“ und fordert ein Machtwort der Parteiverantwortlichen. Nehammer ortet nämlich einen SPÖ-internen Disput: Parteichefin Pamela Rendi Wagner bezeichnete Hackers Vergleich zwischen Bundesregierung und Drittem Reich als „völlig überzogen“ — was für Hacker aber, wie er am Montag in der ZIB 2 kundtat, „nicht von großer Relevanz“sei.