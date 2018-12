Wien nimmt Afrika in den Fokus

EU-Afrika-Forum will wirtschaftliche Beziehungen weiter stärken

Es ist der letzte Höhepunkt des österreichischen Ratsvorsitzes: Gestern begann in Wien das EU-Afrika-Forum mit einem festlichen Abendessen in der Spanischen Hofreitschule. Heute wird es im Wiener Austria Center inhaltlich zur Sache gehen, wobei die Belebung der wirtschaftlichen Beziehungen im Zentrum steht.

Neben 13 EU-Staats- und Regierungschefs sind daher auf Einladung von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Ruandas Präsident Paul Kagame, auch Vertreter von rund 800 Unternehmen nach Wien gekommen. Aus Afrika sind auf Ebene der Staatschefs Ägypten, Ruanda, Äthiopien, Ghana, Guinea, Kenia und Mauritius vertreten.

Besonders im Zentrum steht das Thema Digitalisierung. „Innovation und Digitalisierung sind die Kernpunkte für die erfolgreiche Entwicklung des Kontinents“, erklärte gestern EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Die österreichische Regierung hat das Thema Migration nach eigenen Angaben absichtlich nicht auf die Tagesordnung genommen. Bei der Opposition sorgte das Forum deshalb für Kritik. Auch entwicklungspolitische Organisationen appellierten an die Regierung, nicht nur auf Wirtschaft zu setzen, sondern auch auf die Zivilgesellschaft.

Bereits gestern Vormittag ist der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Wien eingetroffen, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen wurde. Am Nachmittag stand ein Treffen mit Kanzler Kurz auf dem Programm. Al-Sisi gilt wegen seines autoritären Regierungsstils als umstritten. Österreich setzt aber große Hoffnungen in Ägypten als einen möglichen Bündnispartner bei der Eindämmung des Flüchtlingsstroms. Im Gespräch mit Kurz habe Einigkeit geherrscht hinsichtlich der guten Kooperation im Kampf gegen die illegale Migration.