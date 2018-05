Wien: Verkehrsstadträtin will Citymaut für Pendler

WIEN — Die Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) hat sich gestern für eine Citymaut für sämtliche Einpendler ausgesprochen — und zwar schon ab der Stadtgrenze. Unmittelbarer Anlass ist das jüngste Gerichts-Okay für den umstrittenen Lobautunnel, der einen weiteren Verkehrsanstieg bedeuten würde, so die Politikerin. Ihr Vorschlag würde bedeuten, dass sämtliche Autofahrer, die aus dem Umland in die Bundeshauptstadt einfahren, zahlen müssten. Da es darum geht, Pendler zum Umstieg auf die Öffis zu bewegen, kann sich Vassilakou eine zeitliche Begrenzung – beispielsweise von 6 bis 10 Uhr – vorstellen. „Die Einnahmen durch eine Citymaut sollen direkt in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs fließen“, so die Ressortchefin. Pendlern müssten Alternativen zum Auto geboten werden. Während sich die Wiener SPÖ gesprächsbereit zeigt, kam Kritik aus Niederösterreich. So sprach Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) von einem populistischen Schnellschuss. Auch die Wiener Opposition zeigt sich ablehnend.