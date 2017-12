Ein Nachbarschaftsstreit ist am Abend des Christtages in Wien-Penzing eskaliert. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer bedrohte ein 60-Jähriger im Stiegenhaus eines Gebäudes in der Jenullgasse seinen 40-jährigen Nachbarn mit einer Axt. Außerdem sagte er dem Widersacher, dass er ihn umbringen wolle. Die Polizei schritt gegen 20.30 Uhr ein und nahm den 60-Jährigen fest.

Neben der Axt wurden auch geringe Mengen Cannabiskraut sichergestellt.