Wiener Donauinselfest startet in seine 39. Ausgabe

Zum 39. Mal startet am Freitag das Wiener Donauinselfest. Auftritte von Singer-Songwriter Nico Santos, Schlagersängerin Melissa Naschenweng und Kabarettist Thomas Maurer stehen beim Auftakt auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag werden auf der zentralen Bühne, für die abwechselnd Ö3, Radio Wien und FM4 verantwortlich zeichnen, Umberto Tozzi, Peter Cornelius, Mavi Phoenix und Jan Delay erwartet. Am Samstag könnte es auf der Donauinsel regnerisch werden.

In den vergangenen zwei Jahren wurde das Festival wegen des Coronavirus nur in reduzierter Form angeboten, das ändert sich heuer. Der Eintritt bei dem von der Wiener SPÖ veranstalteten Fest ist aber weiterhin gratis. Empfohlen wird eine Anreise mit den Öffis, die Wiener Linien verkürzen ob des erwarteten Andrangs ihre Fahrtintervalle. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Der ÖAMTC warnte im Vorfeld vor „rigorosen Abschleppungen“, sollten Fahrzeuge verkehrswidrig abgestellt werden. Für die medizinische Sicherheit sorgt der Samariterbund und schickt rund 150 Sanitäter sowie sieben Notärzte auf die Insel.