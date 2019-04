Wiener IS-Frau will nun doch zurück

Jene 20-jährige Wienerin, die sich vor vier Jahren der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen hat und jetzt in Syrien in kurdischer Haft sitzt, will nun doch zurück nach Österreich. Das bestätigte gestern der Anwalt der Familie, Wolfgang Blaschitz.

Berichte, laut denen die Frau es ablehne, nach Österreich zurückzukehren, würden auf „Missverständnissen“ und „unzureichender Kommunikation“ basieren, so der Anwalt. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hatte Anfang des Monats mitgeteilt, dass weder die Wienerin selbst zurückkehren wolle, noch solle das Kind zurückgeholt werden.

Daran habe sich nichts geändert, der Anwalt habe in dieser Angelegenheit noch keinen Kontakt zum Außenamt gesucht, erklärte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer.

Im Fall einer Rückkehr droht der Frau ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung. Grundsätzlich ist Österreich verpflichtet, österreichische Staatsbürger zurückzunehmen.