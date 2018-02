Wiener Nobeljuwelier war Ziel von „Rammbock-Tätern“

Ein Nobeljuwelier in der Wiener City war Mittwoch in der Früh Ziel eines Angriffs per Rammbock, der an ein gestohlenes Auto montiert war. Nach Angaben der Polizei wurde zwar die Eingangstür beschädigt, die Täter haben allerdings keine Beute gemacht.

Was die Unbekannten veranlasste, unverrichteter Dinge die Flucht anzutreten, war nach Angaben von Polizeisprecherin Irina Steirer zunächst nicht bekannt. Klar ist jedenfalls, dass die Polizei um 6.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert wurde.

Bei dem Auto, das die vermutlich zwei Täter zurückließen, handle es sich um einen Audi, sagte Steirer. Die Frage, wann und wo das Fahrzeug gestohlen worden war, blieb offen.