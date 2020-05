Wiener Ramadan-Eklat: Türkischer Botschafter lästert über Christen

Eklat nach einer Ramadan-Feier Erdogan-naher Vereine in Wien, bei der vorigen Sonntag coronabedingte Abstands-, nicht aber alle Anstandsregeln eingehalten worden sein dürften: In einem dem VOLKSBLATT zugespielten Video von der Veranstaltung ist der türkische Botschafter Ozan Ceyhun mit abfälligen Äußerungen über Christen zu hören. Ein türkischer Abgeordneter soll zudem die islamistische Muslimbruderschaft gewürdigt haben.

Anlass für das Event im Wonder-Institut im 16. Bezirk waren Hilfsaktionen der türkischen Organisation Wefa („Weltweiter Einsatz für Arme“) und der Internationalen Demokratische Union (UID), allesamt Gruppierungen im Dunstkreis der AK-Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Hier die dem VOLKSBLATT von Botschafter Ozan Ceyhun übermittelte Stellungnahme im Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Maurer,

zunächst bedanke ich mich dafür, dass Sie für eine Klarstellung meine Stellungnahme ersucht haben.

Gleich am Anfang, um weitere Missverständnisse von vornherein auszuräumen, möchte ich mit aller Deutlichkeit klarstellen, dass ich während meines ganzen Redebeitrags nicht ein einziges Mal eine Aussage über Anhänger eines bestimmten Glaubens, seien es nun Christen oder Muslime, getroffen habe.

Wenn ich in diesem Zusammenhang von Personen bzw. ihrem Verhalten zur Weihnachtszeit gesprochen habe, dann war damit die große Masse gemeint, die in der heutigen Konsumgesellschaft Weinachten als eine rein weltliche Privatveranstaltung auffasst, um sich selbst zu beschenken. In diesem Kontext habe ich bewusst nicht das Wort „egoistisch“ (im Türkischen „egoist“) benutzt, sondern die „Ichbezogenheit“ (im Türkischen „bencil“) der Menschen hervorgehoben.

Wenn ich also in meinem Redebeitrag etwas kritisiert habe, dann, dass wertvolle Traditionen in Vergessenheit geraten bzw. ihrer ursprünglichen Bedeutung entfremdet werden. Das sage nicht nur ich. Diese und ähnliche Sätze habe ich von vielen gläubigen Freunden (Christen wie auch Muslime) schon mal hören müssen.

Sie kennen mich heute als türkischen Botschafter. Seit fast 40 Jahren habe ich in Europa, vorwiegend in Deutschland, in einem mehrheitlich christlich geprägten Umfeld gelebt. Als Europaabgeordneter habe ich zur Weihnachtszeit Stollen an Menschen verteilt, welche die Feiertage im Krankenhaus verbringen oder auf der Polizeistation Dienst schieben mussten.

Ich weiß, was Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Solidarität bedeuten. Genau dieses Gefühl des sozialen Miteinanders wollte ich jungen Schülern während meiner Rede bei der Wohltätigkeitsveranstaltung der Bildungseinrichtung Wonder, die während der Corona-Krise zahlreichen bedürftigen Menschen in Österreich mit Essenpaketen geholfen hat, vermitteln. Es ist wichtig, dass bestimmte soziale Werte als Stütze unserer Gesellschaft hochgehalten und bewahrt werden. Das sind wir nicht zuletzt unseren gläubigen Mitmenschen schuldig, sondern vor allem uns selbst.

Umso größer ist meine Empörung und Enttäuschung darüber, dass unsere guten Absichten und Botschaften in der Öffentlichkeit falsch gedeutet und dargestellt werden.

Abschließend möchte ich betonen, dass unser Ziel das zwischenmenschliche Miteinander ist. Unser Weg ist immer der des Dialogs. Ich hoffe, dass unsere österreichischen Freunde das richtig verstehen und uns bei unserem Vorhaben mit Wort und Tat unterstützen.“