Wienerin (85) zielte auf Polizisten

Eine 85-Jährige, die mit einer Waffe von ihrem Balkon in einem Mehrparteienhauses in Wien-Döbling mehrere Schüsse abgefeuert hat, wurde am Samstag der Polizei gemeldet. Als Beamte der Sondereinheit Wega gegen 21.30 Uhr an der Wohnungstüre bei der genannten Adresse Einlass verlangten, wurde es gefährlich: Die Tür ging einen kleinen Spalt weit auf und ein Revolver kam zum Vorschein.

„Die Laufrichtung zielte in Richtung eines der Beamten“, erläuterte Polizeisprecherin Barbara Gass. Mehrmals schrien die Polizisten „Waffe weg!“, jedoch gab es erst eine Reaktion, als ein Polizist einen Warnschuss mit seiner Dienstwaffe abgab. Die gezogene Waffe verschwand und die Tür wurde erneut verschlossen. Daraufhin bediente sich die Polizei eines „hydraulischen Öffnungsgeräts“.

In der Wohnung fanden die Beamten eine 85-jährige Österreicherin, die angab, dass sie nicht gewusst hätte, dass es Polizisten waren, die Einlass wollten. Der Revolver, Marke Smith & Wesson, wurde sichergestellt, die Frau vorläufig festgenommen. Bei einer Einvernahme zeigte sie sich zu den Vorwürfen teilweise geständig. Drei Schüsse soll sie zuvor auf dem Balkon abgegeben haben. Ein Motiv für ihr Handeln wurde aber nicht bekannt. Nachdem sich noch eine Nachbarin meldet, die bedroht worden sein soll, kam eine Anzeige hinzu. Die Seniorin wurde mit einem Waffenverbot belegt und auf freiem Fuß angezeigt.