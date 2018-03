Wiesberger besiegte bei Matchplay-WGC US-Favorit Johnson

Bernd Wiesberger ist mit einem Sensationssieg in die WGC-Matchplay von Austin/Texas gestartet. Der Österreicher besiegte am Mittwoch in seinem Auftaktmatch den Weltranglisten-Führenden und Titelverteidiger Dustin Johnson aus den USA vorzeitig mit 3 & 1 und hat nun beste Chancen auf den Gruppensieg. Am Donnerstag trifft Wiesberger bei diesem mit 10 Mio. Dollar dotierten Event auf Kevin Kisner.

Wiesberger tat sich als Nummer 52 des Turniers gegen den US-Topfavoriten anfangs etwas schwer. Longhitter Johnson führte im Austin Country Club bis zum fünften Loch 1 auf, ehe sich der Österreicher erfing und noch vor dem Turn sogar in Führung ging. Nach einem weiteren Wasserball von Johnson ging Wiesberger auf der elf erstmals sogar mit 2 auf in Führung, verlor aber postwendend die beiden nächsten Löcher.

Nach einer Score-Teilung auf der 14 spielte Wiesberger aber die nächsten zwei Spielbahnen erneut besser als „DJ“ und lag zwei Spielbahnen vor Schluss erneut zwei Löcher voran. Als auf der 17 nach einem missglückten Putt klar war, dass Superstar Johnson das Match nicht mehr gewinnen kann, stand Wiesbergers vorzeitiger Sieg fest.

Im zweiten Match der Gruppe 1 stand es zwischen Kisner (USA) und dem Kanadier Adam Hadwin eine Bahn vor Schluss unentschieden (all square). Hadwin ist am Freitag Wiesbergers letzter Gruppengegner.