Wiesberger startete gut wie noch nie in das Masters

Golfer Bernd Wiesberger ist bei seiner vierten Teilnahme mit einer 70er-Runde so gut wie noch nie in das Masters in Augusta gestartet. Der Weltranglisten-57. spielte am Donnerstag beim ersten Major des Jahres zwei unter Par. Damit reihte sich der Burgenländer vorerst im Spitzenfeld ein, zahlreiche Spieler hatten ihre Runden aber noch nicht beendet und wenige noch gar nicht begonnen.

Eine 70 war Wiesberger in Augusta bisher erst zweimal bei seinem Debüt im Jahr 2015 gelungen. Damals begann er allerdings deutlich schlechter und belegte noch den 22. Endrang.

Tiger Woods misslang hingegen der Auftakt, der US-Superstar lag nach zwölf Löchern bei drei über Par.