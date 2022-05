Wiesen sind kein Hundeklo

Mittlerweile ist es für die meisten Hundehalter ganz normal, das „Sackerl fürs Gackerl“ beim Spazierengehen zu verwenden.

Gerade in den letzten Jahren hat sich die Disziplin stark verbessert. Doch „schwarze Schafe“ gibt es leider immer wieder. Und so ist die Bewegung in der freien Natur nicht grenzenlos möglich.

Denn wenn der Hundekot auf Wiese, Weide, Acker oder dem Feldweg liegen bleibt, wird das Futter verunreinigt und kann zu Fehlgeburten bei Kühen führen. Der OÖ Bauernbund will die Bevölkerung erneut mit der „Hundekot-Infotafel“ auf diese Problematik hinweisen.