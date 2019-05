„Wild“ ein ganzes Leben lang

Von Renate Wagner

In Zukunft wird Oskar Kokoschka einen eigenen Raum in der „Wien 1900“-Permanenz-Ausstellung erhalten. Derzeit widmet ihm das Leopold Museum eine Großausstellung in nicht weniger als zehn Räumen, die das ganze Leben und Schaffen dieses Künstlers umfasst. Mit seinen Lebensdaten, 1886 bis 1980, war er noch ein Zeitgenosse der Secessionisten, mit denen er begann, reichte aber über zwei Weltkriege und die Nachkriegszeit weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Bis ins hohe Alter tätig, hat er ein Riesenwerk hinterlassen, dem man detailreich durch seine Stationen folgt.

Der „Seelenaufschlitzer“, der früh Beachtung fand

„Expressionist, Migrant, Europäer“ fasst als Untertitel griffig die Schlagworte zusammen, die man interpretierend über Kokoschkas Leben und Schaffen legen kann. Mit einer frühen Begabung für Porträts und Plakatkunst eilte er den Secessionisten in eine Radikalität des Ausdrucks voraus, die ihn letztlich sein Leben lang geprägt hat. Als Multitalent war er auch Dichter, obzwar dominant als Maler, Zeichner, Druckgraphiker tätig. Der „Oberwildling“, der „Seelenaufschlitzer“, der früh starke Beachtung fand, ist sein Leben lang „wild“ geblieben. Die Ausstellung reflektiert auch sein durch das Erlebnis mit Alma Mahler geprägtes Frauenbild – er hat sich schon früh die „Frauenpuppe“ geschaffen, die als solche auch in der Ausstellung sitzt, um seine Aggressionen abzureagieren …

Kokoschka war schon „Migrant“, bevor er es musste, holte sich künstlerische Inspirationen in Dresden und Prag, wurde ein Meister der Landschaft und des Städtebilds, bevor für ihn in Nazi-Deutschland als „entarteter Künstler“ kein Platz mehr war: In der Emigration in England schuf er Bilder, die als politische Gleichnisse gelten können, wobei sein humanitärer Anspruch immer stark war. Nach dem Krieg ließ er sich in der Schweiz nieder.

Als „Überlebender“ Porträtist der Berühmten

Die Ausstellung folgt Oskar Kokoschka in die Nachkriegszeit, in der er als „Überlebender“ prominent und ungemein erfolgreich war, u.a. wieder als Porträtist der Berühmten, aber auch mit der Schaffung riesiger Wandgemälde und mythologischer Trypticha.

Ein Außerordentlicher unter vielen Ordentlichen

Ist man solcherart durch das Leben dieses außergewöhnlichen Künstlers geschritten, ist klar geworden, wie wenig er je dazu geneigt hat, seine Radikalität zu mildern — er ist immer er selbst geblieben, ein Außerordentlicher unter vielen Ordentlichen, zu dem es in der großartig gegliederten und gestalteten Ausstellung des Leopold Museums (an die 270 Objekte) auch viele Fotos und dokumentarisches Material zu sehen gibt.

Bis 8. Juli 2019 – www.leopoldmuseum.org