Wilder Streit ums Schuldenmachen

„Wenn sie uns sagen, wir können das Geld nicht auftreiben, dann werden wir uns 2019 darauf konzentrieren, alle diese Miststücke loszuwerden“ — dieser mit der Drohung einer „Mega-Vendetta (Blutrache) verbundene Sager des italienischen Regierungssprecher Rocco Casalino sorgt in Italien für Empörung. Die oppositionellen Sozialdemokraten forderten Premier Giuseppe Conte auf, Casalino zu feuern.

Die in einer öffentlich gewordenen Audiodatei dokumentierte Drohung galt Beamten des Finanz- und Wirtschaftsministeriums, die Bedenken haben, weil die aus Links- und Rechtspopulisten gebildete Regierung Reformen auf Pump plant. Das Kabinett will Steuern senken, die Pensionsreform aus dem Jahr 2012 rückgängig machen und eine Mindestsicherung von 780 Euro monatlich einführen. Der parteilose Wirtschaftsminister Giovanni Tria, mit dem die Fünf-Sterne-Bewegung zuletzt wiederholt in Konflikt geraten ist, setzt aber auf Finanzdisziplin.

Italiens Notenbank-Chef Ignazio Visco warnte vor einem wachsenden Haushaltsdefizit im kommenden Jahr. Wenn diese weiter steige, aber das strukturelle Wirtschaftswachstum nicht gleichzeitig ankurbelt werde, könnten sich die Schulden in eine nicht mehr tragbare Richtung entwickeln.

Italien ist in der Euro-Zone nach Griechenland der Staat mit der höchsten Verschuldung.