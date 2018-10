Wilderer erschießt „Bambi“

ST. GEORGEN/GOSAU/GUTAU — Mit Wilderern hat es die Polizei in OÖ zu tun. In der Gemeinde Gutau (Bez. Freistadt) wurde am Donnerstag auf einer Waldlichtung ein erlegtes Rehbock-Kitz mit abgetrenntem Haupt entdeckt. Das Jungtier war mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen worden. Nahe eines Pfadfinderlagers bei St. Georgen/Attergau (Bez. Vöcklabruck) wurde ebenfalls am Donnerstag ein erlegter Rehbock mit abgetrenntem Haupt gefunden. Bad Goiserer Beamte konnten dagegen einen Wildschützen ausforschen. Der 60-Jährige soll Mitte September in einem Jagdrevier in Gosau (Bez. Gmunden) einen Hirsch erlegt haben. Er hinterließ nur die Innereien und das Haupt. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Beamten klassische Wildererwaffen und mehrere Portionen Wildfleisch. Der Mann wird wegen mehrerer Verstöße angezeigt.