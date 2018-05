Willi gewinnt Wahl in Innsbruck

Der Kandidat der Grünen, Georg Willi, hat die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel für sich entschieden. Willi erreichte 52,9 Prozent der Stimmen und bugsierte damit die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die auf 47,1 Prozent kam, aus dem Amt. Damit ist Willi, der gestern seinen 59. Geburtstag feierte,der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,74 Prozent. „Ich hoffe, dass wir relativ bald eine stabile Regierung bilden können“, so der strahlende Wahlsieger, der auf die konstituierende Sitzung des Gemeinderats am 24. Mai verwies. Einmal mehr schloss das Polit-Urgestein aus, die FPÖ in der Stadtregierung haben zu wollen. FPÖ-Frontmann Rudi Federspiel solle eine wichtige Kontrollfunktion einnehmen. Zudem stehe sein Angebot an die bisherige Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), das Amt der Vizebürgermeisterin zu bekleiden.

Für OÖ Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr ist der Sieg „starke Motivation“ für ein Comeback auf Bundesebene.