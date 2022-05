Willi Resetarits in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt

Der populäre Musiker und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits ist am Montag im Kreise seiner Familie auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt worden.

Das gab die Familie gegenüber der APA bekannt. Die trauernden Angehörigen seien „tief bewegt von der unglaublichen Welle der Anteilnahme und möchten sich dafür bedanken“, hieß es.

„Nahezu allerorts und auf allen Wegen erreichen uns sehr emotionale Beileidsbekundungen. Wir schaffen es kaum, die vielen Mails, Briefe und Nachrichten einzeln zu beantworten. (…) Es ist uns allen in dieser traurigen Zeit ein großer Trost, dass Willi so vielen Menschen so viel bedeutet hat“, so das Statement.

„Wir alle trösten uns mit dem Gedanken, dass die Erinnerung an Willi bleiben, und er in seiner Musik und seinen Hilfsprojekten weiterleben wird.“ Das Ehrengrab von Willi Resetarits befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof, es trägt die Nummer 58 in der Gruppe 33G.