“Ostbahn Kurti” Willi Resetarits 73-jährig verstorben

Der Sänger und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits ist laut Informationen der “Kronen Zeitung” in Wien verstorben. Er verunglückte heute, Sonntag, im Alter von 73 Jahren, wie seine Familie gegenüber der APA bekannt gab.

Resetarits wurde am 21. Dezember 1948 als Sohn burgenlandkroatischer Eltern in Stinatz geboren und wuchs wie seine gleichfalls bekannten Brüder Lukas und Peter kroatisch sprechend auf. Im Alter von drei Jahren zog er nach Wien, nach der Matura studierte er Anglistik und Sport auf Lehramt, gab das Lehrerziel aber bald zugunsten seiner Politrock-Gruppe “Schmetterlinge” auf und machte bereits damals – etwa bei der Arena-Besetzung 1976 – mit gesellschaftspolitischem Engagement auf sich aufmerksam. Mitte der 80er wurde schließlich gemeinsam mit dem Autor und Komponisten Günter “Trainer” Brödl Resetarits’ erfolgreichstes Alter-Ego geboren: Der Ostbahn-Kurti, der bald den Beinamen “Bruce Springsteen aus Favoriten” – neben vielen anderen – erhielt.

Soziales Engagement

Bereits seit einigen Jahrzehnten setzte sich Resetarits für jene ein, die es im Leben nicht so leicht hatten. Als Gründer des Integrationshauses in Wien und Mitbegründer von Asyl in Not und SOS Mitmensch nutzte er seine Aufmerksamkeit für eine tolerantere und menschlichere Gesellschaft.

Vor einigen Wochen hätte er noch als “Ostbahn-Kurti” beim “Ukraine-Konzert” in Wien auftreten sollen, musste aber durch eine Corona-Erkrankung kurzfristig absagen.

“Wir trauern heute um eine musikalische Legende, einen Ausnahmekünstler und nicht zuletzt einfach um einen sehr feinen Menschen”, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in einer ersten Reaktion.

Willi Resetarits hinterlässt seine Gattin sowie zwei Kinder aus einer früheren Beziehung.