Willkommen im Seminolen-Land

Jeder kennt sie. Mehr Kultstätten als Kaffeehäuser, empfangen die Hard Rock Cafes ihre Gäste in Wien, in Tokio, in Ibiza, in Mexiko, China, der Schweiz, den Vereinigten Staaten oder Indonesien.

Seit Dezember 2006 gehört die Kette, die weltweit rund 170 Standorte, darunter auch Hotels und Casinos, umfasst, den Seminolen-Indianern. Für nicht einmal eine Milliarde US-Dollar wechselte der Konzern damals den Besitzer.

Schon während der globalen Wirtschaftskrise ab 2008 startete der Seminole Tribe of Florida mit den Hard Rock Cafes durch, auch das Hard Rock Stadium in Miami Gardens gehört zum Imperium und ist somit Indianer-Territorium.

Nicht nur Sport alleine

Die Mehrzweck-Arena gibt neben den Footballern der Miami Dolphins oder beim Super Bowl LIV auch Popstars, wie den Rolling Stones, Billy Joel oder Elton John eine Bühne, auch die ATP-Tennisgrößen waren beim Miami Masters in diesem Stadion schon am Ball. Damit nicht genug, soll bald die Formel 1 über den Parkplatz der Anlage rasen, das Hard Rock Stadium soll ab 2021 Schauplatz des GPs von Florida werden.

Auch an diesem Wochenende gehört der Komplex nicht nur dem Sport. Die Popgrößen Shakira und Jennifer Lopez werden gemeinsam die Halbzeitshow bestreiten, nach den mauen Darbietungen des Vorjahres könnte damit auch der Showteil den Ansprüchen einer Super Bowl wieder vollauf gerecht werden.

Die US-Hymne vor dem Spiel wird heuer von Demi Lovato intoniert. Für Unterhaltung sollen auch die zahlreichen TV-Werbespots sorgen, die rund um das Duell der San Francisco 49ers mit den Kansas City Chiefs laufen.

Da sind die Chips von Pringles, Pizza von Little Caesar’s oder Bier von Budweiser ebenso am Ball, wie der neue Porsche Taycan oder Hyundais Einpark-System. Der Auftritt beim Mega-Sportereignis ist freilich nicht billig, Porsche etwa zahlte für seinen 150-Sekunden-Spot rund zehn Mio. Euro, ohne Produktionskosten.