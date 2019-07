Willkommen im Tour-Leben

Von Oliver Koch

BUMM! Der Sound dröhnt laut auf, die Lichter gehen aus, auf den Videoleinwänden im Hintergrund flitzen im Halbsekundentakt Worte wie „Love”, „Hate“, „Devotion“ und „War“ über die Screens – dann betritt Shannon Leto die Bühne, setzt sich ans Schlagzeug und wirbelt auf den Toms kraftvoll zum treibenden, glasklaren Sound aus den Lautsprechern herum. Die etwa 7000 Fans auf Burg Clam haben keine 30 Sekunden gebraucht um auf 100 zu kommen und dann erscheint Jared Leto, charismatischer Frontman der Alternative-Rockband 30 Seconds to Mars die Bühne. Weiß bekleidet mit Jogginghose, leichtem Mantel, Hut und eckiger Sonnenbrille dirigiert er das Publikum bereits beim Opener „Up in the air“ souverän, während sein älterer Bruder brachial am Schlagzeug werkt.

Interaktion mit dem Publikum

Die Visuals werden während der gesamten knapp 90-minütigen Show nur spärlich eingesetzt, vielmehr verlässt sich Jared Leto beim Europa-Auftakt der aktuellen Tournee auf bewährte Routinen. „Make some fucking noise!“, ruft er zwischen den Songs in die Menge, dazu ein paar Mal „Austria!“ und „We love you, you´re such an amazing audience“, wobei man dem Oscar-Gewinner die Sprüche auch abnimmt. Zu freundlich strahlen seine blauen Augen, zu sensibel und klar ist seine Stimme während der Ansagen zwischen den Liedern.

Gar recht viele Songs spielen 30 Seconds to Mars allerdings nicht, die Klassiker wie „Bury me“, „Hurricane“ – nur mit Gitarre – sowie das hymnische „Walk on Water“ sind freilich im Programm. Leto holt auch brav immer wieder Fans auf die Bühne, die dann tanzen dürfen. Zum Abschluss („Closer to the Edge“) steht dann eine Hundertschar an Fans mit dem Brüderpaar oben und feiert einen lauten, vom Sound her sehr fein abgestimmten Abend vor stimmungsvoller Kulisse. Zugaben gibt es keine, aber die Leto-Brüder verabschieden sich zum Europa-Auftakt artig mit Foto vor der jubelnden Menge im Hintergrund bei mittlerweile angenehmen Temperaturen.

Diese angenehmen Temperaturen bekamen die Opener Krautschädl indessen nicht zu spüren. Das Welser Trio rockte im Vorfeld bei sengendem Sonnenschein und brütender Hitze die Burg und zeigte ebenfalls einen leidenschaftlichen Gig.