Wimberger wächst und investiert

Schuldenfrei und höchst erfolgreich – so präsentierten die beiden Geschäftsführer Christian Wimberger und Norbert Königsecker das Lasberger Bauunternehmen Wimberger auf einer Pressekonferenz. Die Geschäfte laufen laut Wimberger, der das 1983 gegründete Unternehmen in zweiter Generation führt, sehr gut. Von März 2016 bis Februar 2017 belief sich der Umsatz auf 113 Millionen Euro. Im aktuell laufenden Geschäftsjahr werde dieser laut Wimberger auf 120 Millionen Euro steigern. Mit ein Grund sind auch Zukäufe – so übernahm Wimberger mit November das 50 Mitarbeiter fassende Zimmereiunternehmen Bayer Bau aus Haag am Hausruck. Die gesamte Wimberger-Gruppe zählt nun etwa 600 Mitarbeiter. Erfolgsfaktoren seien die konsequente Nachwuchsarbeit (Wimberger hat aktuell 65 Lehrlinge) sowie die Regionalität und hohe Eigenständigkeit der insgesamt sechs Standorte in Ober- und Niederösterreich. Einzig: Wachsen könne Wimberger nur noch durch höhere Marktanteile. Denn die Zahl der zu bauenden Einfamilienhäuser werde in Österreich wegen der hohen Kosten für die Häuslbauer in nächster Zeit bei weniger als 16.000 pro Jahr stagnieren. Davon schnappt sich Wimberger aber schon jetzt ein großes Stück des Kuchens: Heuer habe Wimberger 500 Häuser verkauft, befindet sich damit österreichweit auf Platz drei.

Bei Wimberger steht demnächst auch eine Großinvestition an: Nachdem das Stammhaus in Lasberg laut Wimberger „aus allen Nähten platzt“, habe man bereits ein 3,9 Hektar großes Grundstück daneben erworben, um dort ein Bürogebäude für hundert Mitarbeiter zu errichten. Spatenstich soll in einem Jahr sein, die Höhe der Baukosten ist noch nicht bekannt.

ok