Wimmer legitimiert Krim-Annexion

Von Manfred Maurer

Etwa zur gleichen Zeit, als Außenministerin Karin Kneissl am Freitag in Moskau ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow (vergeblich) eine österreichische Vermittlerrolle im Syrien-Konflikt schmackhaft zu machen versuchte, war ein weiterer österreichischer Politiker auf — wenn auch nur nach Moskauer Lesart — russischem Territorium aktiv: Der Linzer Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ) eröffnete auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim gemeinsam mit dem dortigen Regierungschef Sergej Aksenov und dem syrischen Wirtschaftsminister Samer Khalil das dreitägige Jalta-Wirtschaftsforum. Das Event mit Gästen aus 60 Staaten sollte, so Aksenov, „den Mythos der Isolation Russlands und der Krim entlarven“.

Jalta-Forum sollte „Mythos der Isolation entlarven“

Die Tatsache, dass ein österreichischer Kommunalpolitiker mit Aksenov und Khalil den roten Startbutton drücken durfte, lässt darauf schließen, dass es mit der Entlarvung des Mythos nicht so weit her ist. Tatsächlich hatten höherrangige FPÖ-Politiker dieses Mal auf eine außenpolitische Krim-Extratour verzichtet. Außer Vertretern des syrischen Regimes konnten die Veranstalter keine politischen Größen vorzeigen, welche der international verurteilten Krim-Annexion einen legitimen Touch verleihen hätten können. Aus dem Westen waren nur Außenseiter wie der deutsche AfD-Abgeordnete Markus Frohnmaier und der kommunistische tschechische EU-Parlamentarier Jaromir Kohlicek gekommen. Umso mehr Aufmerksamkeit schenkten russische Medien dem vom Linzer IT-Unternehmer Nico Haslberger begleiteten Vertreter einer Regierungspartei. Das Nachrichtenportal „Top News“ wusste zu berichten, dass Wimmer für dn Aufhebung der Sanktionen gegen Russland sei. Das Magazin „Sputnik“ titelte „Gemeinderat von Linz lehnt Russland-Sanktionen ab“. Das bezog sich auf die von SPÖ und FPÖ im Jahr 2016 beschlossene Resolution an die Bundesregierung, bei der sich die ÖVP enthalten hatte.

Wimmer selbst hielt die Reise wie bei seinen Russland-Aktivitäten üblich geheim. Das Bundeskanzleramt wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.