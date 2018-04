Wimmers Krim-Reise belastet Linzer Städtepartnerschaft

Von Manfred Maurer

Nach der neuerlichen Reise des Linzer Vizebürgermeisters Detlef Wimmer (FPÖ) auf die von Russland annektierte ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim bekräftigt der ukrainische Botschafter in Wien ein offenbar bereits bestehendes Einreiseverbot: „Herr Wimmer ist auf der No-Entry-Liste, ich habe ihm das mitgeteilt“, so Olexander Scherba zum VOLKSBLATT. Das Verbot wird mit der illegalen Einreise — über Russland — auf die Krim begründet.

Wie viele FPÖ-Politiker die Sperre sonst noch trifft, darf der Botschafter nicht sagen, es seien aber „nicht mehrere“. Klubobmann Johann Gudenus soll inzwischen wieder von der Liste gestrichen worden sein.

Die Sperre behindert Wimmer nun in der Ausübung seines Amtes. Denn er ist im Stadtsenat zuständig für Städtepartnerschaften. Eine der 19 Partnerstädte ist das ukrainische Saporoshje. Dort soll demnächst ein internationaler Kongress stattfinden, zu dem Linz bereits eingeladen wurde. Scherba: „Herr Wimmer kann daran nicht teilnehmen.“ Der Botschafter glaubt zwar nicht, dass Saporoshje die Partnerschaft aufkündigt, aber es gibt ein Problem: „Wimmer ist zuständig für die Partnerschaft und diese ist damit eigentlich aussichtslos“.

Mehr Zeit für Russland

Der Vizebürgermeister nimmt es gelassen: „Die ukrainische Regierung schneidet sich ins eigene Fleisch, wenn sie die Städtepartnerschaft behindert.“ So blieben „mehr freie Ressourcen für andere Kooperationen, zum Beispiel mit Russland und China“. Es sage viel aus, so Wimmer, dass die Stadt Saporoshje trotz Ablehnung der Russland-Sanktionen durch den Linzer Gemeinderat eine Einladung ausspreche und die ukrainische Regierung eine Teilnahme „mit Gewalt und Zwang verhindern will“.

Wimmer hatte am Wochenende auf der Krim an vierten Jalta-Wirtschaftsforum teilgenommen. Am Freitag hatte er dieses gemeinsam mit Krim-Regierungschef Sergej Aksenov und dem syrischen Wirtschaftsminister Samer Khalil eröffnet. Russischen Medien berichteten in diesem Zusammenhang ausführlich über einen im Dezember 2016 von SPÖ und FPÖ gefassten Gemeinderatsbeschluss, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, auf ein Ende der wegen der Krim-Annexion verhängten Wirtschaftssanktionen hinzuwirken.