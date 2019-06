„Wind of Change“ wäre wieder gut

An jener Stelle, an der ihre Vorgänger Alois Mock (ÖVP) und Gyula Horn vor 30 Jahren den Stacheldraht zwischen Österreich und Ungarn durchschnitten haben, gedachten Außenminister Alexander Schallenberg und sein ungarischer Amtskollege Peter Szijjarto gestern dem Fall des Eisernen Vorhangs.

Das berühmte Foto, das damals entstanden ist, sei „bildgewordener Ausdruck der Hoffnung, der Freiheit und der politischen Veränderung“ gewesen, betonte Schallenberg Festakt bei Sopron (Ödenburg). Er dankte den „mutigen Entscheidungsträgern“ von damals, die wichtige Weichenstellungen zum Ende des kommunistischen Ostblocks getätigt und damit das Friedensprojekt Europa vorangetrieben hätten.

In der heutigen EU sei es wichtig, sich den Zeitgeist von damals wieder ins Gedächtnis zu rufen. „Im Sommer 1989 gab es einen Wind des Optimismus, des Mutes, des Willens zur Veränderung. Der fehlt heute in der EU. Es braucht ein bisschen ‘Wind Of Change'”, so Schallenberg auf einen damaligen Hit anspielend.

Auch sein Amtskollege Szijjarto betonte: „Damals ist ein neues Europa entstanden.“ Eine „ungerechte und unterdrückende Gesellschaft“ sei mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zu Ende gegangen. Zuvor habe man sich in einem „Gefängnis“ befunden.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) meinte, das Foto habe damals vielen Menschen Hoffnung gegeben. „Heute darf man kritisch fragen: Haben sich die Hoffnungen erfüllt?“ Die Flüchtlingskrise 2015 habe die Grenzen des Zusammenwirkens in Europa aufgezeigt.