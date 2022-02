Kommentar zum Taxonomie-Vorschlag der EU-Kommission.

Wie befürchtet, bringt der Taxonomie-Vorschlag der EU-Kommission die Einstufung von Atomkraft und Gas als klimafreundlich. Laut Kommission sei der Einsatz von Gas und Atomkraft unabdingbar für das Erreichen der ehrgeizigen Klimaziele.

Um die Taxonomie noch zu kippen, müssten 20 der 27 EU-Staaten mit mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung oder eine Mehrheit im Europaparlament dagegen stimmen. Beides ist höchst unwahrscheinlich.

Zwar haben viele EU-Abgeordnete Bedenken gegen die Taxonomie angemeldet, im Endeffekt werden jedoch nationale wirtschaftliche Interessen über Europas Umweltzielen stehen.

Da gleicht es einem Kampf gegen Windmühlen, wenn Österreichs Abgeordnete den Vorschlag geschlossen ablehnen und die Republik den Klageweg beschreiten will.

Fakt ist, wenn in Österreich bis 2030 eine Million Elektrofahrzeuge über die Straßen rollen soll, brauchen wir sehr viel Strom. Dieser wird nicht rein aus erneuerbarer Energie stammen können, auch die Netz-Infrastruktur wird nicht ausreichen.

Spätestens, wenn unsere Stromnetze in die Knie gehen, wird klar sein, dass der Weg in die grüne Zukunft über Brückentechnologien führen muss. Hier verfügt Gas über viele Vorteile, ist ungefährlich und relativ sauber. Atomstrom hingegen will hierzulande niemand.