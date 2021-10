Winzig: EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei auf Afghanen ausdehnen

ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament mit Anfrage an EU-Kommission

Angesichts des sich abzeichnenden Flüchtlingsstromes aus Afghanistan in die Türkei fordert Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, eine Ausweitung des derzeit nur auf Syrer anwendbaren EU-Flüchtlingspaktes mit der Türkei auf Afghanen. Verpackt ist die Forderung in eine Anfrage an die EU-Kommission.

Hilfe vor Ort prioritär

„Oberste Priorität hat jetzt die wirksame Hilfe vor Ort und eine gezielte Unterstützung durch die EU, um die größte Not der Bevölkerung zu lindern“, erklärt Winzig ihre Beweggründe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits angekündigt, die EU werde Ankara von 2021 bis 2023 finanzielle Mittel im Rahmen eines verlängerten Flüchtlingspakts zur Verfügung stellen.

„Diese Fortführung sollte mit einer Ausdehnung auf afghanische Flüchtlinge einhergehen, um den derzeitigen Umständen gerecht zu werden. Die Finanzhilfen tragen dazu bei, effektiv gegen illegale Migration und Schlepperei vorzugehen“, so Winzig zum VOLKSBLATT.

Gefahr durch Islamisten?

Im zweiten Teil ihrer Anfrage will Winzig von der Kommission wissen, wie diese das Gefahrenpotenzial durch islamische Extremisten, die sich aus Afghanistan in die Türkei absetzen könnten, beurteilt. „Dahingehend gibt es Bedenken, diese gilt es ernst zu nehmen. Hier wird die EU nicht wegsehen, sondern entschieden dagegen vorgehen. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen“, betont Winzig.

Diese Problematik hat übrigens kürzlich auch der Ko-Vorsitzende der deutschen Grünen aufgegriffen. Robert Habeck forderte eine erhöhte Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden und Geheimdienste. Es müsse auch, so Habeck mit Blick auf die Evakuierungen aus Kabul, „sehr genau geschaut werden, wer in den hier ankommenden Maschinen sitzt“.

Abschließend fragt Winzig die EU-Kommission, ob der wachsende Einfluss des politischen Islam in der Türkei einen Einfluss auf die türkische Migrationspolitik insbesondere im Kontext mit afghanischen Flüchtlingen habe.

Von Manfred Maurer