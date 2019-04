Winzig kämpft gegen Atommüll-Endlager

LINZ — „Es kann nicht sein, dass Tschechien seinen Atommüll an der oö. Grenze abladen will. Dagegen werden wir mit aller Vehemenz kämpfen“, betont Oberösterreichs ÖVP-Spitzenkandidatin zur EU-Wahl, NR-Abg. Angelika Winzig. „Der Ausbau der Atomkraft sowie radioaktiver Müll stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das wir verhindern müssen. Wir brauchen einen gemeinsamen Kraftakt auf allen Ebenen, um die tickenden Zeitbomben an der Grenze zu Oberösterreich zu entschärfen.“

Seit dem Jahr 1985 wird in Tschechien Atomstrom erzeugt. Es gibt bis dato keine Lösung für den hochradioaktiven Abfall. Bis 2025 will die tschechische Regierung einen Standort fixieren. Einer der potenziellen Standorte liegt nur etwa 100 Kilometer nördlich von Oberösterreich.

In einem ersten Schritt hat Winzig deshalb eine Petition gegen ein Atommüll-Endlager nahe der Grenze gestartet. „Die Unterschriftenaktion soll ein klares Signal an unsere tschechischen Nachbarn senden, dass wir in Oberösterreich ‚Nein‘ sagen zu einem Atommüll-Endlager an unserer Grenze.“ Die Unterschriften will Winzig an tschechische Regierungsvertreter übergeben.

„Zukunft der Kinder“

Winzig will auch auf EU-Ebene gegen Atomkraft mobilisieren: So sollen Förderungen für Produktion oder Ausbau von AKW wegfallen. „Es geht hier um die Zukunft unserer Kinder und das Wohl der Oberösterreicher.“ Unterschreiben kann man online: https://themen.angelika-winzig.at/nein-zu-atommuell/