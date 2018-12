„Wir alle hantieren mit dem Geld der Steuerzahler“

Mit LH THOMAS STELZER sprach Markus Ebert

VOLKSBLATT: Was war die erste Aufgabe, die Sie an Ihre neue Stellvertreterin Christine Haberlander delegiert haben?

LH STELZER: Ich habe sie gebeten, so weiterzumachen wie bisher. Sie ist eine erfrischende, eigenständige Bereicherung für die Landesregierung und eine gute Wahl, als erste Frau diese hohe Funktion in Oberösterreich auszuüben und zu gestalten.

Haben Sie Markus Achleitner gefragt, ob er Landesrat werden will oder haben Sie ihm gesagt, dass er Landesrat wird?

Natürlich war das eine Frage. Er war davon sehr überrascht, aber er war auch der einzige, den ich gefragt habe. Ich war sehr froh, dass er relativ flott zugesagt hat.

Auf die Frage, was im Jahr 2018 die größte Herausforderung sei, haben Sie vor einem Jahr im VOLKSBLATT-Interview geantwortet: Dass wir auf dem Weg, eine europäische Spitzenregion zu werden, kraftvoll weiterkommen. Sind wir das?

Wir sind weitergekommen. OÖ hat Gott sei Dank ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie, wir sind auch in einigen internationalen Forschungsprojekten mit dabei, die mithelfen, dass wir uns an die Spitze bewegen. Die Herausforderung besteht darin, diesen engagierten Weg weiter zu gehen. Das wird 2019 insofern schwieriger, weil wir uns nicht darauf verlassen dürfen, dass die Wirtschaft so weiter wächst. Aber wir wollen den Schwung von heuer entsprechend mitnehmen.

Wird es zur Belastungsprobe für die Regierungspartnerschaft mit der FPÖ, dass es in Richtung Wahl 2021 geht?

Eine Partnerschaft ist dann gut, wenn sie auch in Belastungsphasen funktioniert, das haben wir in OÖ gezeigt. Wir haben uns sehr genau ausgemacht, wo wir hin wollen. Ich bin dem Regierungspartner auch dankbar, dass sie in den wichtigen Fragen mitgehen, dass sie den finanziellen Kurs und den Zukunftskurs mittragen. Wir können uns auch in Fragen, die aktuell auftreten, sehr rasch abstimmen und die Entscheidungen miteinander tragen.

Viele Weggabelungen

Aus Ihrer Budgetrede stammt der Satz: Unser Anspruch ist, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie erkennt man den richtigen Moment?

Die Frage ist: Hat man den entsprechenden Blick dafür? Da ist es wichtig, ein Team zu haben, das für die wesentlichen Schwerpunktbereiche eigenständig die Verantwortung trägt. Ein richtiger Moment war beispielsweise die Finanzierung unserer Kepler-Universität, um die wir sehr gerungen haben. Wir haben gewusst: Gelingt das nicht, dann geht nicht nur der Schritt nach vorne nicht, sondern es besteht die Gefahr, dass wir zurückfallen.

Sie sagen ‘Chancen statt Schulden’: Welche Chancen gilt es zu nutzen?

Wir stehen an vielen Weggabelungen, wo wir die richtige Richtung einschlagen müssen. Die Universität habe ich schon genannt, ein anderes Thema ist die Infrastruktur mit Breitband und öffentlichem Verkehr. Bei aller Bedeutung des Wirtschafts- und Industriethemas dürfen wir aber nicht vergessen, massiv in den Sozial- und Gesundheitsbereich zu investieren, auch dort setzen wir einen großen Schwerpunkt — das Sozialbudget wächst um über vier, das Gesundheitsbudget um über fünf Prozent. Man sieht schon, dass wir OÖ sehr breit nach vorne entwickeln.

Was denkt man sich, wenn dann ausgerechnet die SPÖ dem Sozialbudget nicht zustimmt?

Das war überraschend, weil ja mit der Sozialreferentin das Budget besprochen und ausgemacht war — aber so ist das in der Politik. Ich bin daher auch sehr froh, dass wir eine verlässliche Regierungs- und Landtagspartnerschaft haben.

Besten Nutzen schaffen

Der Linzer SPÖ-Bürgermeister wirft Ihnen vor, das Landesbudget zu Lasten der Gemeinden zu sanieren, weil das Land große finanzielle Schwierigkeiten habe. Ärgert Sie das?

Erstens: Jeder, der relativ objektiv und nüchtern die Finanzen des Landes OÖ betrachtet —mit Null-Schulden und Schulden-Rückzahlung — und die Finanzen der Stadt Linz mit allem, was da droht, der kann sich selbst ein Bild machen. Zweitens: Wir alle, egal ob in Gemeinden, Stadt oder Land, hantieren mit dem Geld des Steuerzahlers. Dieses Geld gibt es nur einmal, darum müssen wir daraus den besten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Wir werden uns weiter daran orientieren, gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern die beste Leistung zu erbringen.

Was heißt das in Bezug auf die Linzer Theatergeschichte?

Der Theatervertrag ist viel mehr als nur eine Finanzvereinbarung. Seit den 1970er Jahren waren sich Land und Stadt Linz einig, dass man diesen großen und wichtigen Kulturleitbetrieb gemeinsam gestalten und verantworten will — wie auch das Konzertgeschehen im Brucknerhaus oder das AEC. Jetzt gibt es von der Mehrheit der Stadt Linz das Signal, das nicht mehr zu wollen, was ich bedauere und für schade halte. Daher haben wir natürlich den mehr als 1000 Mitarbeitern die Sicherheit gegeben, dass wir das als Land selbst finanziell tragen. Trotzdem bleibt die Tür offen für Gemeinsamkeit. Man wird ja hoffentlich interessiert sein, dass das Brucknerorchester weiter im Konzertgeschehen des Brucknerhauses zu hören sein wird. Von mir gibt es trotz aller Signale und Wortmeldungen weiterhin Gesprächsbereitschaft.

Das werden Sie bei dem anberaumten Gespräch Bürgermeister Luger mitteilen?

Wir werden bei einem Gespräch die Bereitschaft eines Miteinanders in der Kultur ausloten, vielleicht liegen aber auch einige andere Wünsche auf dem Tisch.

Regierung entscheidet

Vermuten Sie eine persönliche Animosität des Bürgermeisters Ihnen gegenüber?

Politiker sollten immer Profis sein und für jene Leute, für die sie da sind, das bestmögliche herausholen. Das gilt ganz besonders für uns beide. Wir kennen und schon sehr lange, daher hoffe ich, dass wir uns unsere Gesprächsfähigkeit erhalten.

Wie bilanzieren Sie das erste Jahr der Bundesregierung?

Sehr erfolgreich, die Regierung von Bundeskanzler Kurz ist eine, die entscheidet, vorangeht und wichtige Dinge für Österreich anpackt. Aber: Jeder hat seine Rolle. Der Bundeskanzler vertritt die Interessen des Bundes, und ich werde immer zu 100 Prozent für die Interessen des Landes eintreten.

Haben Sie an den Kanzler Wünsche für das Jahr 2019?

Dass sich der Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort OÖ weiter entwickelt, muss immer auch im Interesse des Bundes sein. Beim Thema Breitband, beim öffentlichen Verkehr oder auch der Kultur kann und sollte sich der Bund einbringen.

Beim öffentlichen Verkehr könnte sich ja insbesondere die FPÖ bei ihrem Minister für mehr Geld stark machen?

Das passiert auch, hier laufen Gespräche. Wenn der öffentliche Verkehr im Großraum Wien massiv vom Bund unterstützt wird, dann muss auch ein Ballungsraum wie der Zentralraum Linz beim öffentlichen Verkehrsnetz vom Bund mitgetragen werden. Ich hoffe hier in einigen Wochen auf Klarheit.

Die Regierung will 2019 ein Pflegekonzept vorlegen. Was braucht es unbedingt?

Das Wichtigste ist: Die, die Pflege brauchen, müssen sich darauf verlassen können, dass ein Angebot vorhanden ist. Und die Familien müssen sehen dass es wertgeschätzt wird, dass sie so viel Pflege übernehmen und daher auch Entlastungen bekommen.

Zentral wird aber die Finanzierung sein?

In dieser Finanzausgleichsperiode läuft noch der Pflegefonds, deshalb müssen wir beizeiten die Frage klären, wie es weitergeht. So wie wir in der Gesundheit ein Versicherungssystem haben, brauchen wir auch in der Pflege ein Modell, wie wir diesen großen Bereich, von dem viele betroffen sind, verlässlich finanzieren. Wir müssen aber auch jeden Schritt nutzen, um Personal zu bekommen.

Wenn ich einen Keksteller sehe…

…denke ich mir, aha, schon wieder einer — und versuche, vorbei zu gehen.

Wo greifen Sie hin, wenn Sie nicht vorbeigehen?

Zum Vanillekipferl.

Lässt der Terminkalender ein paar entspannte Tage rund um den Jahreswechsel zu?

Sicher. Da geht es mir wie vielen anderen auch: Wenn man diese Tage nicht nutzt, um ein bisschen Ruhe zu finden, dann gibt es dafür auch keine andere geeignete Zeit.