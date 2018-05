Die Regierung hat wie angekündigt die Reform der Mindestsicherung Neu auf den Weg gebracht. Um als Einzelperson ein maximales Sozialgeld von 863,04 Euro zu erhalten, müssen freilich etliche Bedingungen erfüllt werden — etwa Sprachkenntnisse nachgewiesen werden oder auch die Voraussetzungen für den Erhalt des „Arbeitsqualifizierungsbonus“ erfüllt werden. Andernfalls gibt es 300 Euro weniger. Bei Haushaltsgemeinschaften oder Familien greift eine Einschleifregelung, Alleinerziehende sollen aber künftig besser aussteigen. Für Personen aus Drittstaaten und aus EU-Ländern wird es die Mindestsicherung erst nach fünfjährigem Aufenthalt in Österreich geben.

„Mit der Neugestaltung der Mindestsicherung wird der Anreiz zur ungehinderten Zuwanderung in das österreichische Sozialsystem neu geregelt“, heißt es denn auch in dem gestern verabschiedeten Ministerratsvortrag, aus dem nun bis Ende Juni ein Gesetzesentwurf entstehen soll. Ziel sei ein „gerechteres System: Menschen, die einbezahlt haben, sollen besser aussteigen“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), und auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger schlug in diese Kerbe: „Wir führen hier die neue soziale Gerechtigkeit ein“, es gelte Anreize zu schaffen, arbeiten zu gehen. Noch etwas bringe die Neuregelung: „Wir beenden endlich den Fleckerlteppich“, so Kurz mit Blickwinkel auf die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern. Die Länder, die die Vorgaben des Rahmengesetzes innerhalb von sechs Monaten umzusetzen haben, können die Maximal-Vorgaben des Bundes unterschreiten, etwa bei den Wohnkosten. Leistungen für den Wohnbedarf seien überhaupt „wenn möglich in Form von Sachleistungen zu gewähren“, heißt es im Ministeratsvortrag.

Die Hälfte der Bezieher lebt in der Stadt Wien

Als Notwendigkeit für die Reform nannten Kanzler Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die seit 2012 „massiv“ gestiegene Zahl der Bezieher — nämlich um 60 Prozent, die Gesamtkosten betragen eine Milliarde Euro. Wörtlich „erschreckend“ nannte Kurz die Zahl für die Stadt Wien: Mehr als 50 Prozent der Mindestsicherungs-Bezieher gebe es in Wien, davon wiederum seien die Hälfte Ausländer. Aber, so Strache: „Wer nach Österreich zuwandert, kann nicht vom ersten Tag die volle Mindestsicherung kassieren.“

Mit der Neuregelung wird laut Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) auch ein wirksames Kontroll- und Sanktionssystem etabliert.

Verfassungsprobleme sieht die Regierung nicht. Es handle sich um ein „verfassungskonformes, aber gleichzeitig gerechtes System“, versicherte Kurz, der freilich einräumte, dass natürlich der VfGH das letzte Wort habe.

Für LH Stelzer starke Ähnlichkeit zu OÖ-Modell

„Oberösterreich ist Vorreiter bei der Reform der Mindestsicherung“, betont LH Thomas Stelzer nach der Vorstellung der „Mindestsicherung NEU“. Die Vorschläge der Bundesregierung hätten laut Stelzer starke Ähnlichkeit zum Modell in OÖ. Jene, die nicht arbeitswillig sind, und jene, die sich nicht integrieren wollen, bekommen weniger Sozialleistung. „Wir haben bereits vor zwei Jahren einen neuen Weg für mehr Gerechtigkeit bei Sozialleistungen eingeschlagen und ein klares Signal gesendet, dass sich Arbeit und Leistung lohnen müssen“, so Stelzer. Natürlich sei es notwendig, Menschen durch Sozialleistungen zu unterstützen, eine schwierige Phase zu überbrücken. Aber die Mindestsicherung sei eben eine Absicherung für Notfälle und kein selbstverständliches arbeitsloses Einkommen.

Signal für Leistungsbereite

Mit der Mindestsicherung NEU gehe ein klares Signal an die Leistungsbereiten aus: „Die Leistungsbereiten sind es, die die Mindestsicherung finanzieren und es möglich machen, dass Menschen in Not geholfen werden kann. Und somit ist es klar, dass diejenigen, die das finanzieren, deutlich mehr verdienen müssen, als jene, die eine Sozialleistung erhalten“, so Stelzer.