„Wir brauchen für die Pflege einen One-Stop-Shop“

VOLKSBLATT: Die SPÖ wollte, dass im Zuge des Ibiza-Video auch in Oberösterreich vorzeitig gewählt wird. Warum eigentlich?

GERSTORFER: Das Ibiza-Video hat sehr viel über die Wertehaltung der FPÖ ausgesagt. Die Konsequenz war die Auflösung der schwarz-blauen Koalition auf Bundesebene, das wäre auch für Oberösterreich logisch gewesen. Es ist ja auch mit der oberösterreichischen FPÖ nicht alles eitel Wonne, wenn ich an den AfD-Auftritt von Ex-Landesrat Elmar Podgorschek, die Sache mit Odin Wiesinger, das Rattengedicht oder die Verbindungen zu den Identitären denke.

Was hätte eine vorzeitige Neuwahl auf Landesebene geändert?

Die Karten wären neu gemischt worden, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich der FPÖ-Wahlerfolg aus 2015 nicht wiederholt hätte. Was in der Bevölkerung an Stimmung gegen die FPÖ vorhanden ist, hätte sich in den Landtagssitzen widergespiegelt.

Hand aufs Herz: Müsste die SPÖ angesichts der Umfragen derzeit Wahlen nicht mindestens so scheuen wie der Teufel das Weihwasser?

Nein, weil ich unseren eigenen Umfragen glaube und nicht jenen, die aktuell publiziert werden.

Und wo liegt man da?

Mit Ende April lagen wir bei 22 Prozent, auf die es sich kontinuierlich seit meiner Funktionsübernahme als Parteivorsitzende gesteigert hat. Mit einem ehrlichen sozialdemokratischen Wahlkampf und den Themen, die für die Menschen wichtig sind —Wohnen, Pflege, Kinderbetreuung, Mobilität —, können wir punkten.

Ist Platz 2 bei der nächsten Landtagswahl ein realistisches Ziel?

Jedenfalls.

Vergangene Woche war SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in Oberösterreich, aber ein gemeinsamer Auftritt von Ihnen mit ihr ist öffentlich nicht überliefert. Warum nicht?

Wir haben uns zwischen mehreren Terminen getroffen, ihr Kalender und mein Kalender war aber sehr eng.

Ist Rendi-Wagner in der Funktion der SPÖ-Bundesparteichefin angekommen?

Ich glaube, dass sie angekommen ist. Sie hat eine sehr schwere Aufgabe übernommen. In der Frage der Abwahl der Regierung hat sie sich sehr gut verhalten, das war die richtige Entscheidung. Bei den Touren durch die Bundesländer merkt man, dass ihre Stärke der Kontakt mit den Menschen ist.

Wie geht es Ihnen dabei, wenn die SPÖ im Parlament gemeinsame Sache mit der FPÖ macht?

Gegenfrage: Wie geht es mir mit gemeinsamen Beschlüssen mit der ÖVP? Aktuell herrscht das freie Spiel der Kräfte, warum sollte man eine gute Idee der Sozialdemokratie nicht umsetzen, nur weil die Freiheitlichen — oder auch andere Fraktionen — mitstimmen. Es gibt Themen, bei denen trifft man sich mit der FPÖ, wie etwa beim Papamonat.

Also: Parlamentarische Zusammenarbeit ja, aber keine Koalition mit der FPÖ.

So würde ich das sehen.

Ein aktuell sehr schlagzeilenträchtiges Thema ist der Klimawandel? Was ist Ihr persönlicher Beitrag gegen den Klimawandel?

Ich leiste ihn dort, wo ich nicht fremdgesteuert bin — etwa bei der Ernährung mit einem reduzierten Fleischkonsum und dem Kauf regionaler Produkte. Sicher noch dazu lernen muss ich bei der Mobilität, aber das ist in einer politischen Funktion etwa schwieriger.

Was kann man als Politikerin tun?

Sehr viel, vor allem ist die Bewusstseinsbildung zu unterstützen. Wir brauchen günstige öffentliche Verkehrsmittel, daher fordern wir das 365-Euro-Ticket für Oberösterreich. Wir müssen weg von Diesel- und Benzinmotoren und hin zu E-Mobilität und Wasserstoffantrieb, aber es geht auch um das Nutzungsverhalten. Ein Thema sind natürlich auch saubere Energieformen wie Wasser- und Windkraft sowie Photovoltaik. Insgesamt braucht es aber zur Erreichung der Klimaziele eine starke Kraftanstrengung.

Eine solche Kraftanstrengung wird man auch bei der Pflege brauchen. Wie kann sie gesichert werden?

Da ist einmal die Frage der Finanzierung. Mit der bisherigen Regelung über die Sozialhilfeverbände werden die für die Pflege zuständigen Gemeinden das auf Dauer nicht stemmen können. Daher ist die Finanzierung auf neue Beine zu stellen — entweder auf ein steuerfinanziertes oder ein sozialversicherungsrechtlich finanziertes Modell.

Was spricht gegen das zweite Modell, also die oft geforderte Pflegeversicherung?

Ich glaube, dass weder die Arbeitnehmer noch die Arbeitgeber die Pflege vollinhaltlich finanzieren sollen und wollen, sondern dass wir ein steuerfinanziertes Modell brauchen. In den skandinavischen Ländern werden drei Prozent des BIP in die Pflege investiert, in Österreich sind es zwei Prozent, da haben wir Luft nach oben.

Also eine Pflegesteuer?

Es kann neue Steuern geben, zum Beispiel eine Steuer auf Millionenerbschaften.

Die alleine wird die Pflege aber nicht finanzieren?

Zu einem großen Teil schon. Da käme eine halbe Milliarde Euro herein. Außerdem werden wir generell darüber nachdenken müssen, wie wir Einkommen versteuern, die ohne Arbeitskraft erzielt werden. Die Finanzierung ist aber nur ein Teil, es geht auch darum, wie wir Personal gewinnen, wie wir ein differenziertes Angebot für alle Phasen der Pflege zur Verfügung stellen können und dann ist da noch die Organisation. Aktuell läuft diese über die 15 Sozialhilfeverbände und die drei Magistrate, da brauchen wir eine Straffung der Strukturen.

Inwiefern?

Es braucht eine Anlaufstelle für alle Dienstleistungen, von den mobilen Diensten bis zum Pflegeheim. Die Gesundheitsholding wäre ein gutes Vorbild, wie man das als eine Organisationseinheit bewerkstelligen könnte — sozusagen als One-Stop-Shop für ganz Oberösterreich.

Das Sozialbudget ist stets für Reibereien gut. Welche Steigerung hätten Sie gerne im kommenden Doppelbudget?

Das Doppelbudget ist vorbesprochen, ich erwarte mir die vereinbarte Steigerung von drei Prozent plus die Mittel für die zusätzlichen 400 Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen. Das wären insgesamt rund vier Prozent — aber: Damit können wir nur den Status quo erhalten, neue Herausforderungen werden wir mit diesem Budgetpfad nicht stemmen.

Also drei Prozent plus X?

Würden wir den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden wollen, bräuchten wir sukzessive aufbauend für die nächsten Jahren über die drei Prozent hinaus noch 50 Millionen Euro.

Woran denken Sie beim Begriff Rote Hochburg?

Steyr, Linz — einfache die Städte, die Zentralräume. Es gibt sie und man spürt sie.

In der Landeshymne heißt es: ‘Dahoam is dahoam, wannst net fort muasst, so bleib.’ Wohin zieht es Sie im Urlaub?

In die Südsteiermark. Ich bin im Sommer eine leidenschaftliche Österreich-Urlauberin.

Mit Landesrätin und SPÖ-Landesparteivorsitzender BIRGIT GERSTORFER

sprach Markus Ebert