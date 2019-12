Der dritte und letzte Tag der Budgetdebatte im oberösterreichischen Landtag ist am Donnerstag auch ein Tag des Abschieds — nämlich für Landtagspräsident Viktor Sigl.

Er legt, wie berichtet, vor der nächsten Sitzung am 30. Jänner 2020 sein Landtagsmandat zurück, womit er ein letztes Mal vom Präsidententisch aus in Oberösterreichs Hohem Haus nach dem Rechten sieht. Offizielle Abschiedsreden von Vertretern aller vier Fraktionen sind am Beginn der Sitzung vorgesehen.

„Ein Budget für alle Generationen“

Zum Abschied erlebte Sigl noch eine Premiere, nämlich den erstmaligen Beschluss eines Doppelbudgets für die Jahre 2020 und 2021. Dieses Budget sei „ein Budget für alle Generationen“, betonte Sigl gleich zu Beginn der Debatte, es sei eine Investition „in die Zukunft“. Eine Sorge verhehlte der Präsident aber nicht — nämlich was die Entwicklung des Demokratieverständnisses betrifft. Unter Verweis auf die seit 1945 von 94 auf knapp 75 Prozent gesunkene Wahlbeteiligung konstatierte Sigl, dass „das Recht zur Mitbestimmung zu einem Selbstverständnis in der Bevölkerung geworden“ sei. Dem müsse man vor allem bei der jungen Generation entgegenwirken. „Wir brauchen keine durchschnittliche Demokratie so wie wir keine durchschnittliche Solidarität und durchschnittliche Wirtschaft in Oberösterreich wollen, sondern ein Land der Möglichkeiten“.

OÖVP nominierte Stanek als neuen LT-Präsidenten

Als Nachfolger von Sigl an der Spitze des Landtagspräsidiums hat die OÖVP Abgeordneten Wolfgang Stanek nominiert, der seit 1991 Mitglied des Landtages ist.