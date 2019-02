„Wir bringen wahnsinnige Energie nach Linz“

Jeremy Hewitt ist Frontman des Quartetts Jeremy Loops aus Kapstadt — DIE Erfolgsband aus Südafrika. Am Freitag sind sie mit dem US-Österreicher James Hersey und der gemeinsamen Single „My People“ im Posthof.

Wie kam es zur Zusammenarbeit?

HEWITT: Wir haben uns vor zwei Jahren bei einem Festival in Kapstadt, auf dem wir beide gespielt haben, kennengelernt. Wir haben beschlossen, zusammen einen Song zu schreiben.

HERSEY: Jeremy, er ist der Superstar von Südafrika, wollte mich kennenlernen. „My People“ist eine coole Mischung geworden. Es hat die Popseite, die ich reinbringe und diese folkige Surfer-Offenheit von Jeremy.

Was verbindet Sie? Die Lässigkeit?

HEWITT: Wahrscheinlich, dass wir beide lässig erscheinen, aber tatsächlich recht kämpferisch unsere Überzeugungen hochhalten und auch dafür kämpfen.

HERSEY: Ich glaube, uns verbindet das Streben nach Glück und Authentizität.

Jeremy, wie kommt Ihre Musik in Europa an?

HEWITT: Wir haben einen unfairen Vorteil in Europa. Die Leidenschaft ist so intensiv wie in Südafrika, aber der Markt ist so viel größer. In Südafrika machen wir Headline-Shows in den drei größten Städten vor 6000 Zuschauern, in Europa tun wir das in 40, 50 Städten. Wir lieben es, in Europa auf Tour zu gehen.

Ihre Musik steht für „Fernweh“, … Ist es das, was Sie vermitteln wollen?

HEWITT: Meine Musik war immer ein Protest gegen den Zustand unserer Welt. Gerade in der Musik gibt es diesen Hang zur Düsternis, als ob das der einzige Spiegel für unsere Welt wäre. Ich habe darüber geschimpft, speziell in meinem ersten Album. Freude ist okay, Freude sollte umarmt werden. Mein zweites Album habe ich geschrieben, als ich ganz persönlich an einem dunkleren Ort war. Ich bin ein Surfer, ich liebe es zu reisen, ich liebe die Natur – und wenn das „Fernweh“ ist, dann bin ich ein Fan davon.

James, wie sind Sie zur Musik gekommen?

HERSEY: Ich habe ganz jung angefangen, Instrumente zu spielen, später gesungen. Mit 17 fiel dann die endgültige Entscheidung, als ich Jazzgitarre studiert habe. Jetzt sehe ich mich im Indie-Pop, im Chillbereich. Da fühle ich mich wohl, da wollen mich die Leute hören.

Wo ist Ihre Heimat?

HERSEY: Zur Zeit lebe ich in Berlin. Ich habe hier meine erste Wohnung nach fünf oder sechs Jahren reisen gefunden. Da habe ich lange Zeit gar kein Zuhause gehabt, aber doch eine Heimat, nicht nur ein geografischer Ort, sondern viele Freunde auf der ganzen Welt.

Am Freitag sind Sie in Linz. Haben Sie besondere Beziehungen zu Oberösterreich? Ihre Mutter ist aus Gmunden, oder?

HERSEY: Ja und ich bin selbst auch in Gmunden geboren und meine Großmutter hat dort gelebt. Ich habe mich bei jeder Gelegenheit immer wieder dort gefunden, um mit ihr Zeit zu verbringen. Gmunden ist für mich ein seelischer und familiärer Ruheort.

Habe ich richtig gesehen, dass auf dem Cover von „Pages“ der Traunstein abgebildet ist?

HERSEY: Ja tatsächlich. Das sind meine tiefen Wurzeln. Der Traunstein ist für mich ein Symbol von Stärke, Ruhe und Schönheit sondergleichen.

Sie sind erfolgreich in Österreich, Deutschland, Italien, den USA, Kanada … Das schaffen nicht viele. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

HERSEY: Wenn ich das so genau sagen könnte, würde ich jedes Mal einen Hit schreiben. Das Wichtigste ist, dass man authentisch ist, dass man das Beste aus einem selber rausholt.

Würden Sie gerne in die USA gehen — die Heimat der Superstars?

HERSEY: Ich bin Halbamerikaner, war schon oft in den USA, möchte aber nicht dort leben. Ich weiß, dass dort der höchste Konkurrenzkampf wäre mit Leuten, die alle dasselbe wollen und wahrscheinlich doppelt und dreimal so gut sind wie ich.

Was sind denn die nächsten Pläne?

HERSEY: Ich bringe im März eine EP raus mit acht Liedern, auf Vinyl. Sie ist ziemlich introvertiert und ruhig. Aber es ist ein Werk, das ich in die Welt schicken wollte für all diese Denker und romantischen Menschen. Dazu kommt natürlich eine fette Tour. Auf der Bühne sind wir ziemlich rockig drauf. Im Winter wird mein großes Album kommen.

Was darf sich das Linzer Publikum erwarten?

HEWITT: Die Band performt mit unglaublicher Energie, die Leute singen alles lautstark mit. Wir bringen wahnsinnige Energie mit nach Linz.

HERSEY: Diese Show, die wir machen, ist eine der besten Shows, die ich seit Jahren gesehen habe – und ich habe viele gesehen. Jeremy ist ein authentischer Animateur, der aus jedem Menschen das Allerbeste rausholen möchte und der zumindest im Moment, in dem er spielt, nur existiert, um Glück zu verbreiten. Das ist wunderschön. Es wird eine wahnsinnig lustige und authentische Show, die Freude verbreitet.