„Wir haben Hochburgen verteidigt und zurückgewonnen“

Eine Nachwahlbetrachtung aus Sicht der OÖVP präsentierte am Dienstag Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Die ÖVP legte um 1,24 Prozentpunkte auf 37,6 Prozent zu. „Das Wahlziel, starke Nummer eins zu sein, wurde erreicht“, so Hattmannsdorfer, man habe den Abstand zum Zweiten verdreifacht, daher gebe es einen klaren Wählerauftrag.

Die Ergebnisse der am selben Tag wie in OÖ stattgefundenen Wahlen in Graz und auch in Deutschland seien „nichts anderes als die Übersetzung, dass mit etablierten Parteien abgerechnet wurde“, analysierte Hattmannsdorfer. In Oberösterreich sei es der ÖVP hingegen gelungen, ein Plus zu erreichen, was wiederum bestätige, dass hierzulande ein Ergebnis gegen den Trend erreicht wurde.

„Die OÖVP ist unabhängig von Geschlecht und Alter Nummer 1 bei der Landtagswahl, wobei vor allem Frauen und die Generation 60+ mit der OÖVP sympathisierten“, erklärte Hattmannsdorfer. „Auch konnten wir unsere Hochburgen verteidigen beziehungsweise zurückgewinnen — das sind das Mühlviertel und vor allem das Innvierte, das 2015 zum Teil blau gefärbt war.“

Die Wählerströme

Überhaupt konnte die OÖVP mit insgesamt 31.000 Stimmen die meisten Zugewinne aus dem FPÖ-Lager verbuchen. Die Wählerstromanalyse zeige auch, dass man an die anderen Parteien leicht verloren habe und auch die Nichtwähler dürfe man nicht unberücksichtigt lassen, so Hattmannsdorfer. Nach der Wahl 2021 sei die OÖVP jedenfalls die stimmenstärkste Partei in 426 der 438 oö. Gemeinden.

Zur Partei „MFG“, die erstmals zu einer Wahl angetreten ist und auf Anhieb in den OÖ. Landtag gekommen ist, meinte Hattmannsdorfer, es sei keineswegs ein regionales Phänomen, weil die MFG von allen Parteien über das ganze Bundesland verteilt Stimmen bekommen habe.

Stolz ist Hattmannsdorfer auch darauf, dass die OÖVP bei der Bürgermeisterwahl bereits im ersten Wahlgang gleich in 13 Gemeinden neue OÖVP-Ortschefs — hauptsächlich von der SPÖ — gewinnen konnte, im Gegenzug musste man den Bürgermeistersessel in sechs Kommunen an andere Parteien abgeben (mehr dazu auf Seite 4). Auch habe die OÖVP 104 zusätzliche Gemeinderatsmandate gewinnen können.

OÖVP-Hitlisten

Auch zwei Hitlisten präsentierte Hattmannsdorfer am Dienstag — hier die jeweiligen Top drei: So bekam die OÖVP etwa den höchsten Stimmenanteil in den Gemeinden Kaltenberg (62,9 Prozent), Vichtenstein (61,5) und St. Georgen bei Obernberg am Inn (61 Prozent). Die meisten Zugewinne schaffte die OÖVP übrigens in den Gemeinden Vichtenstein mit 18 Prozentpunkten sowie in Goldwörth (16,7) und in Esternberg (14,9).