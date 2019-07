Wir haben noch nie einen Ordnungsruf erteilen müssen

VOLKSBLATT: Auch nächstes Jahr stehen mit 75 Jahre Kriegsende, 65 Jahre das Ende der Besatzungszeit oder auch 25 Jahre EU einige markante Eckpunkte der Geschichte Oberösterreich an. Gibt es schon geplante Höhepunkte?

SIGL: Wir haben einiges in Planung. Eine konkrete Veranstaltung ist bereits fixiert, die wird am 24. Jänner sein, da werden wir gemeinsam mit den Bayern in Passau 75 Jahre Kriegsende gedenken. Es wird natürlich auch in Mauthausen und Hartheim klarerweise ein Fokus liegen. Und wir wollen natürlich auch den 15. Mai 1955 thematisieren — also 65 Jahre Staatsvertrag und damit auch die Freiheit für Oberösterreich. Besonders für das Mühlviertel ein wichtiges Datum.

Warum ist das Erinnern von Jubiläen so wichtig — vor allem auch für Jugendliche?

Die Demokratie hat uns unheimlich viel gebracht — in Europa, in Österreich und in Oberösterreich. All das ist nicht selbstverständlich. Wichtig ist uns, dass wir die Erfahrungen weitergeben und das Erinnern wachhalten, aber klar den Fokus in Richtung Möglichkeiten und Entwicklung der Zukunft setzen. Es gilt das an die Jugend weiterzugeben.

Ein Zukunftsthema ist die Digitalisierung, die soll auch im Landesdienst forciert werden. In Bezug auf e-Government haben Sie letztes Jahr den Vorreiter Estland besucht. Gibt es schon erste Ergebnisse für Oberösterreich?

Im Land der Möglichkeiten überlegen wir natürlich, wie können wir uns weiterentwickeln. Daher: lerne von den Besten. Und Estland gehört EU- und weltweit zu den Besten. Wir werden noch im heurigen Jahr über den Digitalen Landtag debattieren. Hier hoffe ich, dass wir zu guten Ergebnissen kommen. Der Bürger soll unsere digitalen Angebote besser nutzen können. Und nicht nur eindimensional lesen, sondern sich auch beteiligen können, sich bei Begutachtungen und Gesetzeswerdungsprozessen also aktiv einbringen. Und zweitens soll der Bürger die Informationen, die er möchte, rasch und gezielt auf Knopfdruck bekommen — ohne langes Suchen und Durchlesen.

Zwei Drittel der Legislaturperiode sind vorbei, der Landtag hat nun Sitzungspause. Ihr Resümee?

Überaus positiv. Wir haben in dieser Legislaturperiode auch den Wechsel des Landeshauptmannes gehabt, der sehr gut funktioniert hat. Und auch das neue Regierungsteam leistet hervorragende Arbeit. Im Bereich der Legistik ist es uns geglückt, wichtige Akzente zu setzen. Im Verfassungsausschuss haben wir in einer der letzten Sitzungen beschlossen, dass OÖ die Möglichkeit haben wird, dem Landtag auch ein Budget über zwei Jahre vorzulegen. Damit hat die Regierung mehr Planbarkeit und wir können beim Nützen der Chancen eine Nasenlänge voraus bleiben.

Wie gut ist das Klima im Landtag?

Stabil gut bis sehr gut. Zurzeit werden 77 Prozent der Beschlüsse —also über drei Viertel — von mindestens drei Fraktionen beschlossen, davon mehr als zwei Drittel sogar einstimmig. Etwas über 14 Prozent der Beschlüsse wurden abgelehnt und nur 8,5 Prozent wurden mit einer absoluten Mehrheit von zwei Parteien beschlossen.

Wie wird sich die Nationalratswahl auf die Sitzung im September auswirken, anders gefragt: Wird das Landhaus zur Wahlkampfbühne?

Es wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Aber ich glaube, dass durch die Instrumente, die wir haben, die Sachpolitik im Vordergrund bleibt. So können wir bei der Präsidialkonferenz im Vorfeld schon mit den Klubobleuten vieles klären. Und zweitens haben wir im Landtag eine hohe Kultur bei den Plenarsitzungen, die Abgeordneten wissen, wie sie mit der Sprache umzugehen haben. So gesehen bin ich zuversichtlich, auch diese Sitzung sowohl inhaltlich als auch atmosphärisch gut abzuhalten.

Im Nationalrat ist derzeit das freie Spiel der Kräfte. Tut das der parlamentarischen Demokratie gut?

Der Nationalrat hat ein anderes politisches Korsett als der Landtag. Das Finden von wechselnden Mehrheiten haben wir auch, aber wir haben einen hohen Grad an Einstimmigkeit. Denn der Diskurs ist bei uns der Entscheidung vorgelagert —ein Diskurs auf Augenhöhe mit allen Fraktionen. Das könnte durchaus auch bespielgebend für den Nationalrat sein.

Ein Teil dieses spezifischen Korsetts in Oberösterreich ist der Proporz. Wie stehen Sie eigentlich dazu?

Positiv. Zum einen, wenn man die Vergangenheit betrachtet, hat der Proporz einen wesentlichen Anteil am sogenannten oberösterreichischen Klima, wo sich jede politische Partei einbringt, um zum Wohle des Landes beizutragen. Das hat nicht nur gut funktioniert, sondern hat uns auch zu einem der erfolgreichsten Länder in Europa gemacht. Zum andern ist es eine Zukunftschance. Gerade in einer Zeit, wo alles auseinanderdriftet, wo jede Gruppe —auch in der Politik — danach trachtet, den größten Happen zu nehmen, gerade in so einer Zeit kann der Proporz eine Möglichkeit sein, dass der Blick für das Gesamte nicht verloren geht.

Ein Problem ist aber, dass bisweilen von der Regierungsbank aus, Oppositionspolitik gemacht wird …

… natürlich hängt es davon ab, was eine Partei will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Partei, die größer werden will, dem Wähler erklären kann, dass sie nur dagegen sein und keine Verantwortung übernehmen will. In Oberösterreich haben alle Parteien im Landtag auch Regierungsverantwortung, also müssen alle Parteien auch erklären, wofür sie stehen und was sie umsetzen wollen.

Ihr Präsidenten-Kollege Sobotka hat jüngst —allerdings von der Abgeordnetenbank aus — sehr emotional auf eine Rede des SPÖ-Abgeordneten Leichtfried reagiert. Verstehen Sie solche Emotionen?

Wir haben in Oberösterreich einen sehr hohen Codex. Ich gehe vom Prinzip aus, dass jeder Abgeordnete und jedes Regierungsmitglied einen Auftrag von den Menschen in Oberösterreich haben. Und daher verdient er sich grundsätzlich Respekt. Ob die Meinung mir passt oder nicht, ist eine andere Frage — und das kann ich dann es artikulieren. Das ist auch mit ein Grund, warum wir in OÖ das Thema Ordnungsruf zwar kennen, aber in meiner Zeit — und das sind immerhin schon mehr als sechs Jahre — haben wir nie einen Ordnungsruf erteilen müssen.

Was treibt Ihnen die Zornesröte ins Gesicht?

Wenn jemand bewusst das Rednerpult versucht zu benützen, um andere zu beleidigen oder zu kränken. Populismus in Reinkultur ist nicht meine Sache.

Als Vorsitzender: Wie schafft man es, dass es bei einer Sitzung weder zu abschreckenden Schreiduellen und noch zu öden Vorlesungen kommt?

Es gelingt uns allen drei Präsidenten, die Sitzungsführung so anzulegen, dass die Abgeordneten und die Regierungsmitglieder wissen, dass wir sie respektieren. Und im Vorfeld — also auch in den Ausschüssen und Unterausschüssen — haben wir einen hohen Grad an Problemlösung.

Was macht einen guten Präsidenten aus?

Selber kann man das schwer sagen. Für mich war und ist es immer wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ich bin kein Schauspieler und lege hohen Wert auf eine gute Gesprächsbasis mit allen Vertretern im Hohen Haus. Und wir haben es in Oberösterreich geschafft, eine sehr konstruktive Arbeit bei der Entwicklung von Gesetzen und Resolutionen an den Tag zu legen. Und dafür bedanke ich mich bei den Abgeordneten und den Klubobleuten — sie machen die Arbeit des Präsidenten leicht.

Sie haben angekündigt, sich noch in dieser Periode aus der Politik zurückzuziehen. Haben Sie einen Tipp für Ihren Nachfolger oder Nachfolgerin?

Ungefragt habe ich nie einen Ratschlag an einen Nachfolger erteilt. Aber selbstverständlich stehe ich zur Verfügung, wenn gefragt wird.

Und selbst schon Pläne für das Leben nach der Politik?

Bei mir gibt es immer Pläne. Ich habe mir schon so viele Dinge vorgenommen — von der Arbeit in der Gemeinde und bei Vereinen bis zur Familie. Und natürlich möchte ich auch mit meiner Frau viel unternehmen. Ich habe einen kleinen Wald daheim, der in Zeiten des Fichtensterbens viel Arbeit macht. Mir geht die Arbeit nicht aus. Solange ich gesund bin, hat ein Viktor Sigl immer Arbeit. Arbeit, die ihm Freude macht.