Von Tobias Hörtenhuber und Christoph Gaigg

Ein Ausscheiden tut immer weh. Auch am Tag danach. Nach dem 2:4 im sechsten und letzten Halbfinalduell gegen Salzburg schwang aber irgendwie eine besondere Bitterkeit mit. Wussten doch alle bei den Black Wings: Heuer wäre der große Wurf möglich gewesen! „Es ist unglaublich bitter. Seit August haben wir an dem großen Ziel gearbeitet“, war Trainer Troy Ward geknickt. Denn besagtes großes Ziel hieß nun mal nicht Aus im Semifinale. „Wir haben das Ziel Finale leider nicht erreicht“, brachte es Fabio Hofer auf den Punkt.

Auch er wusste: Diese Bullen wären zu packen gewesen, im Endspiel wären die Chancen ebenfalls nicht schlecht gestanden. „Wenn man um ein so kleines Eitzerl verliert, denkt man sich natürlich: Scheiße, wir hätten Meister werden können“, gab Präsident Peter Freunschlag zu.

Doch was waren diese „Eitzerl“, die den Ausschlag gegeben haben?

Breite im Kader: Es zog sich wie ein roter Faden durch die Saison: Auf die ersten beiden Angriffslinien war Verlass, von den anderen kam zu wenig. Das Sextett Lebler, Hofer, DaSilva, Locke, Broda und Schofield erzielte 177 der 240 Treffer.

Zu viele unnötige Strafen

Undiszipliniertheiten: Auch dieses Problem bekamen die Linzer nie wirklich in den Griff: Sie nahmen zu viele Strafen, Platz zehn in der Fairplay-Tabelle spricht Bände. Bezeichnend: Die völlig unnötige Strafe gegen Locke im fünften Spiel gegen Salzburg in der Overtime, die dann zum 3:4 führte. Wohl der Knackpunkt der Serie.

Defensive: Das Prunkstück war die Offensive, in der Rückwärtsbewegung ließen die Wings aber zu viel zu. Auch, weil Cracks wie Piche oder Dorion nicht an ihre besten Zeiten anschließen konnten, ein O’Brien strahlte ebenfalls zu wenig Sicherheit aus.

„Super Eishockey gespielt“

Letztendlich überwog trotz allem das Positive. Auch beim Präsidenten, der äußerst zufrieden auf das Jahr eins nach der Ära Daum zurückblickte. „In Summe war es eine sehr erfolgreiche Saison. Über das gesamte Jahr gesehen haben wir super Eishockey gespielt. Der Trainer hat die Mannschaft super im Griff gehabt und sie war nicht im Viertelfinale tot“, so Freunschlag. „Es war eine gute Saison, ich könnte nicht stolzer sein auf Team und Fans“, fand auch Trainer Troy Ward.

Dieser Abschied ging unter die Haut

Die Black Wings ohne Philipp Lukas? Unmöglich, undenkbar, unvorstellbar. Und doch wird es kommende Saison Realität, das Linzer Urgestein hängt seine Schlittschuhe an den Nagel, wie der 38-Jährige unter Tränen bekannt gab. „Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben, das muss sich erst einmal setzen“, rang der sonst nie auf den Mund gefallene gebürtige Wiener, der seit dem Einstieg der Wings in die EBEL 2000/2001 für den Verein auflief und 910 Partien bestritt. „Ein Wahnsinnsspieler“, schwärmte Präsident Peter Freunschlag. „Er ist ein Teil vom Verein, den man nie mehr vergessen wird“, nickte Manager Christian Perthaler anerkennend.

Philipp Lukas soll dem Verein erhalten bleiben

Lukas wird bei der Abschlussfeier am Samstag (18, VIP-Raum) und zu Saisonbeginn verabschiedet, seine Nummer 21 nicht mehr vergeben und für immer unters Hallendach gehoben. Außerdem soll der Stürmer in anderer Funktion dem Verein erhalten bleiben. „Es wird auf jeden Fall Gespräche geben“, kündigte Perthaler an.

Auf dem Spielersektor wird der Langzeit-Kapitän (seit 2010) aber nicht der einzige Abgang bleiben. Die Mannschaft soll verändert und etwas verjüngt werden. „Fünf bis sieben Neue werden kommen“, kündigte Freunschlag an.

Auch Zukunft von Robert Lukas ist noch offen

Bernhard Fechtig hört auf, bei Philipps Bruder Robert Lukas ist die Fortsetzung seiner Karriere offen. „Es gibt einiges zu tun“, weiß Freunschlag, zumal nur Lebler, Locke und Spannring Verträge für die nächste Saison haben. „Wir wollen jedes Jahr besser werden“, sagte der Präsident.