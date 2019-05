„Wir handeln mit aller Vehemenz“

Das Land Oberösterreich setzt weitere Maßnahmen gegen jeglichen Extremismus. Nachdem — wie berichtet — Bewerber für Landesjobs in sensiblen Bereich ab sofort nach dem Sicherheitspolizeigesetz hinsichtlich extremistischer Tendenzen überprüft werden, hat LH Thomas Stelzer gestern zwei weitere Schritte gesetzt. So wurden die Förderungsrichtlinien dahin gehend überarbeitet, dass künftig ausgeschlossen ist, dass es Förderungen für extremistische Bewegungen oder Vereine wie die Identitären gibt. Dabei werde sich die Landesregierung an die Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung „als Grundlage ihrer Entscheidung binden“, wird seitens des Landes betont.

Zudem hat LH Stelzer der Landesverwaltung die Anweisung gegeben, dass Räumlichkeiten des Landes für Veranstaltungen oder sonstige Aktivitäten von extremistischen Bewegungen oder Vereinen, die solche Bewegungen unterstützen, nicht zur Verfügung gestellt werden dürfen.

„Extremismus gibt es in vielen Regionen Europas, leider auch in unserem Bundesland. Aber Oberösterreich tut viel, um Extremismus zu bekämpfen. Wo wir als Land handeln können, tun wir es auch mit aller Vehemenz“, betont der Landeshauptmann mit Blickwinkel auf die seit der Sitzung des Landessicherheitsrates am 10. April bereits getroffenen Maßnahmen.