„Wir hoffen, dass Großbritannien doch in der EU bleibt“

Mit PAUL RÜBIG sprach Manfred Maurer

VOLKSBLATT: Sie sind seit mehr als 22 Jahren Europaabgeordneter: Wie geht es Ihnen als alter Europäer, wenn sie sehen, wie sich die Union entwickelt?

PAUL RÜBIG: Wir haben sehr viel geschafft mit dem Vertrag von Lissabon. Auch die Möglichkeit des Ausstieges aus der Union. Und man sieht jetzt beim Brexit, dass es in der Geschichte immer üblich war, die Grenzen zu verändern. Das soll man zulassen. Und darüber wird jetzt verhandelt.

Klingt so, als sähen Sie den Brexit relativ locker.

Es gab in Europa immer unterschiedliche Zusammenschlüsse und Allianzen. Das muss man respektieren. Großbritannien hat in einer Volksabstimmung entsprechend entscheiden. Und wir werden beide verlieren. Die Briten werden verlieren, die Europäer. Es ist wie einem Krieg die Frage: wer verliert am meisten?

Rechnen Sie mit einem Brexit-Vertrag oder kommt es zum No-Deal-Crash?

Ich rechne damit, dass der Vertrag unterschrieben wird. Ich rechne allerdings nicht damit, dass er in den Parlamenten angenommen wird. Das Unterhaus wird voraussichtlich den Vertrag nicht akzeptieren. Deshalb wird es dann wohl eine neue Volksabstimmung geben, wo wir darauf hoffen, dass man sich jetzt der Konsequenzen des Ausstieges bewusst ist und Großbritannien vielleicht doch in der EU verbleibt.

Momentan wird über die Zeitumstellung gestritten. Warum schafft die EU nicht einmal bei dieser vergleichsweise simplen Frage eine Einigung?

In einer Befragung hat sich eine Mehrheit klar dafür ausgesprochen, dass man keine Zeitumstellung mehr haben will. Jetzt kommt die zweite Phase: Will man die Normalzeit oder die Sommerzeit? Da sind sich die Staaten nicht einig. Eine Lösung kann erst erreicht werden, wenn es Mehrheiten für die eine oder andere Richtung gibt.

Im Jahr 2000 setzte sich die EU mit der Lissabon-Strategie das Ziel, bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Wird Europa dieses Ziel jemals erreichen?

An Zielen muss man arbeiten. Was wir machen können, ist, Forschungs- und Wissensprogramme voranzutreiben. Wir haben das letzte Rahmenforschungsprogramm mit über 80 Milliarden Euro ausgestattet.

Asien ist trotzdem etwas schneller unterwegs.

Das stimmt. Vor allem in China ist die Aus- und Weiterbildungsszene in einem sehr schnellen Tempo unterwegs. Bei uns ist halt die Fokussierung nicht so sehr auf Produktionstechnik. Aber wir haben viele Bereiche, wo wir konkurrenzfähig bleiben werden.

Echter digitaler Binnenmarkt

Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Europäer im Ausland weniger fürs Telefonieren zahlen. Ein Einwand gegen weitere Verbilligungen ist, dass den Telekoms dann Investitionen fehlen. Beeindruckt Sie das?

Wir haben gelernt, dass die Telekoms auch eine harte Besteuerung vertragen: Der Kauf der Lizenzen ist ja nichts anderes als eine kalte Besteuerung. Leider wurde dieses Geld nicht für den Netzausbau zur Verfügung gestellt, sondern in den Haushalten der Mitgliedsstaaten für andere Ausgaben verwendet. Die Roamingverordnung ist jetzt seit zehn Jahren in Kraft, die Firmen haben weiter steigende Umsätze und Gewinne. Ich hoffe, dass wir irgendwann einmal einen echten digitalen Binnenmarkt kriegen, wo man sich jede beliebigen SIM-Karte in Europa kaufen kann und die 100 Telekoms in einen echten Wettbewerb treten.

Im EU-Parlament FPÖ kein Koalitionspartner

Bei der EU-Wahl im Mai wollen Europas Rechtspopulisten groß auftrumpfen. Wie kann man sich den ÖVP-Wahlkampf bei gleichzeitiger Koalition in Wien vorstellen?

Das muss man sauber trennen. Die FPÖ ist kein Koalitionspartner der ÖVP im Europäischen Parlament. Deshalb gibt es für uns ein klares Prinzip: Wir arbeiten mit jenen zusammen, die Demokratie als Grundlage des Zusammenlebens betrachten. Da sehen wir bei der FPÖ auf europäischer Ebene die enge Zusammenarbeit mit Frau Le Pen und Herrn Wilders und Nigel Farage.

Othmar Karas nennt das „Klub der EU-Zerstörer“.

Ich würde sagen: Klub der Demokratiegegner. Wenn man keine Demokratie mehr als Grundlage des Zusammenlebens respektiert, kommt man entweder in eine Diktatur oder in eine Anarchie. Das führt zu Armut und in der Regel zu militärischen Auseinandersetzungen.

Das ist ein sehr hartes Urteil über einen Koalitionspartner.

Ich würde das nicht für die gesamte FPÖ so sehen. Es gibt dort einige wenige, die diese harte Anti-Demokratie-Linie verfolgen.

Wer?

Es gibt den Delegationsleiter der FPÖ (Harald Vilimsky, Anm.), der eine klare Strategie für den Wahlkampf mitgeteilt hat. Die Nicht-Anerkennung der demokratischen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene kann nicht das Ziel sein.

Im EU-Wahlkampf wird wohl auch über eine Reform der EU gestritten werden. Besteht nicht die Gefahr, dass die Bürger überfordert werden. Es gibt auch die Sehnsucht nach der Nicht-Veränderung?

Bürger stört am meisten Kontrollverlust

Ich habe den Eindruck, die Bürger stört am meisten der Kontrollverlust. Wir haben etwa in der Migrationskrise die Sehnsucht nach Sicherheit und Effizienz der Systeme festgestellt. Daran muss man intensiver arbeiten.

Wie stark ist Ihre Sehnsucht nach Veränderung? Werden Sie noch einmal kandidieren?

Wir haben uns entschieden, dass wir die österreichische EU-Präsidentschaft nach allen Kräften unterstützen. Wir wollen jetzt keine Personaldiskussionen führen. Anfang nächsten Jahres wird es Gespräche geben, wie das neue Team aussehen wird.

Zur Person

Der längstdienende österreichische Europa-Abgeordnete ist seit 25. Jänner 1996 im EU-Parlament und wurde in fünf Wahlen bestätigt. Zweimal — 2008 und 2013 — wurde der 1953 in Wels geborene Schmied und promovierte Wirtschaftswissenschafter zum Europaabgeordneten des Jahres gewählt. Paul Rübig ist seit 1980 verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter und eines erwachsenen Sohnes.