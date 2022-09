Wir könnten es noch schaffen

Der Einstieg dystopisch: Das Video „the Intersection“ von Superflux aus Großbritannien zeigt vier Protagonisten in naher Zukunft, etwa einen Programmierer, der von Künstlicher Intelligenz (KI) so beeinflusst wird, dass er nicht merkt, was er auslöst, oder eine junge Frau, deren Zuhause von einer Umweltkatastrophe zerstört wird und die sich daraufhin in Verschwörungstheorien flüchtet.

Und doch kündigte JKU-Rektor Reinhard Lukas am Mittwoch bei der Präsentation von zwei Ausstellungen zum Ars Electronica Festival in Kepler´s Garden auf der JKU das „optimistischste Festival“ an und betonte einmal mehr die Bedeutung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Kunst. Gerfried Stocker sieht zwar ein „Ablaufdatum von Zukunft“, das sich mit dem Jahr 2030 festmachen lasse, bis zu dem wir unsere CO2-Emissionen stark reduzieren müssten.

Was Studenten, Künstler und Aktivisten mitgebracht hätten, habe jedoch eine „Energie des Optimismus entwickelt“, die vielversprechend sei, so der Ars Electronica-Chef. Zu sehen sind, kuratiert von Ars-Programmchefin Christl Baur und Festivaldirektor Martin Honzik, bis 11. September die Themenausstellung „Studio(dys)topia — At the Peak of Humankind“ mit rund 30 und die „Ars Electronica Gardens Exhibition“ mit 15 Projekten. Es gehe darum, welchen „Schatten der Zerstörung“ der Mensch durch sein Verhalten ausgelöst habe und sich dabei oft der Folgen gar nicht bewusst sei, so Baur.

Was auf „the Intersection“ folgt, trägt aber dann auch Lichtblicke in sich. Das fängt damit an, ein Bewusstsein für die Fragilität der Erde zu schaffen, was etwa Siobhan McDonald (IE) mit „Invisible Seam“ erreichen möchte. Sie setzt sich mit dem Schwinden des arktischen Permafrosts und der daraus resultierenden Freisetzung von toxischem Gas auseinander: Aus Tinte aus Methangas entstanden Zeichnungen und Drucke mit Fragmenten von Pflanzen.

Die Künstlerin Kat Austen (UK/DE) erforscht mit Wissenschaftern, wie Mikroplastik die Zellsysteme von Pflanzen verändert und die Gewinnung fossiler Brennstoffe Ökosysteme beeinflusst und hat dazu drei eindringliche Arbeiten mit im Gepäck, die etwa zeigen, wie Mikroplastik den Wald verändert. Eine ausgestorbene Pflanzenart wieder lebendig werden zu lassen, hofft die Italienerin Laura Deborah Cinti durch intensive Suche: Die Palmenart, von der nur mehr männliche Komponenten existieren, bräuchte für ihren Fortbestand auch eine weibliche. Eine ausgestorbene Art, die exemplarisch für viele tagtäglich verschwindende Pflanzen steht.

Eine Pflanze, genährt aus körpereigenen Stoffen

Dorotea Dolinsek aus Slowenien nährt den Samen einer Sojabohne in ihrer Arbeit „TerraPort“ mit Stoffen aus dem eigenen Körper wie Keratin oder Urin. Es geht darum, nicht nur von der Erde zu nehmen, sondern auch etwas zurückzugeben. Wie ein großer Organismus mutet Ralf Baeckers (DE) künstliches neuronales Netzwerk „Floating Codes“an, das, von Lichtpulsen mit Infos gespeist, sich ständig verändert, pulsiert und anders klingt.

„Synthetic Messenger“ von Tega Brain (AU) und Sam Lavigne (US) sorgt dafür, dass Klimathemen an Bedeutung gewinnen: Auf Bildschirmen klicken Hände diese ständig automatisiert auf Medienseiten an. Mit KI beschäftigt sich auch das mit dem von Ars und Außenministerium vergebenen Award of Digital Humanity ausgezeichnete „Data Nutrition Project“ eines US-amerikanischen Kollektivs. KI entscheiden abhängig von den Daten, die sie zum Trainieren erhalten haben, und geben je nach deren Qualität Benachteiligungen oder Diskriminierungen wieder. Das „Data Nutrition Project“ vermittelt wie eine Nährwertampel bei Lebensmitteln Informationen über die verwendeten Datensätze, um den durch problematische Infos verursachten Schaden zu vermindern.

In der Gardens Exhibition Arbeiten internationaler Partner: An der Tokyo University wird an Textilien geforscht: Ein Stoff, in Muster und Struktur an alte japanische Textilkunst angelehnt, verändert durch Wärme seine Farbe. Junge Künstler, die mit modernen Tools alte Kulturtechniken in die Gegenwart holen. Im Barcelona-Teil wird der DNA des ausgestorbenen Tasmanischen Tigers nachgespürt.

Eine inspirierende Reise mit Rettungsansätzen. „Dass sie rausgehen mit dem Bedürfnis, sich selber zu verändern“, wünscht Baur den Besuchern.

