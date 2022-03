„Wir lernen von ihnen, kritisch hinzuschauen“

Wertvolles neues Buch über Frauen im Widerstand in der NS-Zeit in Oberösterreich

Sie haben Verfolgten geholfen, Zwangsarbeitern Essen zugesteckt, den Hitlergruß verweigert, sich gegen den Krieg geäußert oder heimlich verbotene Radiosender gehört. Mutige Heldinnen des Alltags, die im Kleinen Widerstand gegen die Nationalsozialisten geleistet und dabei viel riskiert haben.

Taten wie diese wurden hart bestraft, oft mit langer Haft oder sogar dem Tod. Gerade mit ihrem Alltagswiderstand, einem Feld, das bisher noch nicht stark erforscht ist, böten diese Frauen Identifikationsmöglichkeiten, seien Vorbilder, sagt Martina Gugglberger im VOLKSBLATT-Gespräch.

Ein Kapitel, das die Professorin für Zeitgeschichte an der Linzer Kepleruni gemeinsam mit Elisa Frei und Alexandra Wachter nun in ihrem Buch „Widerstand und Zivilcourage. Frauen in Oberösterreich gegen das NS-Regime 1938 – 1945“ (OÖ. Landesarchiv, 140 S., € 13,90) wissenschaftlich aufarbeitet.

Gugglberger, Spezialistin für Frauenforschung, lobt die Initiative dafür, die vom Land Oberösterreich ausgegangen ist: „Ein Projekt wie dieses, das Kunst und Forschung zum Thema Frauen im Widerstand im Nationalsozialismus zusammenbringt, ist einzigartig.“ Neben dem Buch und einer Homepage wird es ein von Sabrina Kern und Mariel Rodriguez gestaltetes Denkmal am Linzer OK Platz geben.

Nachkriegsgesellschaft klammert Widerstand aus

„Viele dieser Frauen mussten das Geschehene erst verarbeiten, waren traumatisiert und konnten nach dem Krieg nicht darüber sprechen“, so Gugglberger. Manche seien von ihrer Umgebung noch lange geschmäht und beschimpft worden und hätten sich deshalb nicht getraut.

„Oft hat man sich geschämt, wenn jemand inhaftiert war und viele dieser Frauen hatten nicht das Gefühl, Bedeutendes geleistet zu haben. Und die Nachkriegsgesellschaft hat Widerstand ausgeklammert, Betroffene stigmatisiert.“ Im Buch wird neben zahlreichen anderen Frauenbiografien jene von Aloisia Hofinger aus Walding beleuchtet, die für ihre Liebe zu einem Zwangsarbeiter, von dem sie schwanger geworden war, hart bestraft wurde.

Nach der Geburt ihres Sohnes sperrte man sie für drei Jahre ins KZ Ravensbrück, der Kindsvater wurde hingerichtet. Das Kind starb, während Hofinger in Haft war. Sie hat sich lange nicht getraut, darüber zu sprechen, war häufig Beschimpfungen ausgesetzt.

Wenige Tage vor der Befreiung erschossen

Auch zu Widerstandszellen gehörten Frauen, sie leisteten v. a. Versorgungsarbeit, organisierten Treffen, verteilten Flugblätter, sammelten Geld. „Ohne sie hätten diese Netzwerke nicht funktioniert.“

In Linz entstanden im Umfeld großer Fabriken kommunistische Zellen, im Salzkammergut kämpften Partisanen gegen die Nazis. Gisela Tschofenig fand in Linz rasch Anschluss an die Zelle rund um Josef Teufel und übernahm etwa Kurierdienste. Als ihr Freund, ebenfalls Kommunist, verhaftet und nach Dachau gebracht wurde, war sie schwanger von ihm und blieb auch nach der Geburt weiter im Widerstand aktiv.

„Tschofenig schaffte es, eine Erlaubnis für eine Hochzeit in Dachau zu erwirken, ein äußerst seltener Fall“, weiß Gugglberger. Die junge Frau hoffte, ihren Mann freizubekommen. Wenige Monate später wurde sie selbst verhaftet und kam ins Frauengefängnis Kaplanhof, das Ende März ’45 durch einen Bombenangriff fast zur Gänze zerstört wurde.

Tschofenig überlebte, wurde jedoch wenige Tage vor der Befreiung erschossen. Gugglberger: „Ihre Familie hat das Andenken an sie sehr bewahrt, das bot uns die Möglichkeit, ihr tragisches Schicksal nachzuvollziehen.“

Und dann gab es auch religiösen Widerstand, Bäuerinnen, die Gebetsrunden trotz Verbot weiter heimlich abhielten, Zeuginnen Jehovas, die sich aus religiöser Überzeugung weigerten, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten.

Zeitzeugen gibt es heute kaum mehr, die Autorinnen konnten aber auf Archivmaterial wie Interviews zurückgreifen, die in den 1970er-Jahren geführt wurden, und sie haben mit Familien von Widerständlerinnen gesprochen. Gugglberger, die sich schon in ihrer Dissertation damit beschäftig hat, sieht im Thema Frauen im Widerstand ein Feld, in dem man noch viel schürfen könnte.

„Widerstand kann man nie vollständig abbilden, weil vieles im Heimlichen, im Illegalen geschah.“ Was wir heute von diesen Frauen lernen können: „Man muss kein Überheld sein, sondern einfach kritisch hinschauen auf das, was passiert.“

Von Melanie Wagenhofer