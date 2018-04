Von Christoph Gaigg

Fünf Siege in Serie, beste Frühjahrsmannschaft vor Salzburg und mit einem Sieg am Samstag gegen die Austria (18.30) wäre der Einzug in den Europacup so gut wie fix: Beim LASK läuft derzeit alles wie geschmiert. Und trotzdem wissen Toptorschütze Peter Michorl und Co: „Wir müssen wieder besser Fußball spielen, im Vergleich zum St.-Pölten-Spiel wieder ein Scheiberl drauflegen.“ Das sah auch Trainer Oliver Glasner so, mit einer kleinen Ausnahme: „Wir müssen nicht, wir wollen.“

Wissend, dass sich die Wiener unter Neo-Trainer Thomas Letsch stabilisiert haben, in sechs Spielen vier Siege holten. Dass aber eine komplette Umkrempelung des Spielstils, noch dazu während einer Saison, Zeit benötigt, zeigten die beiden Niederlagen in Salzburg (0:5) und gegen Rapid (0:4). „Es funktioniert noch nicht alles zu 100 Prozent, das wollen wir ausnützen“, so Glasner.

RB-Schule bei der Austria

Was sich konkret geändert hat? „Sie attackieren höher, legen etwas weniger Augenmerk auf Ballbesitz und mehr auf Umschalten“, weiß der LASK-Trainer. Ja, man merkt, dass Letsch lange Jahre bei Red Bull tätig war.

LASK-Trio meldete sich fit

Bei den Athletikern meldeten sich die unter der Woche leicht angeschlagenen James Holland, Philipp Wiesinger und Gernot Trauner am Freitag fit. Die Violetten können wieder auf die zuletzt gesperrten Holzhauser und Serbest sowie die wiedergenesenen Prokop, Friesenbichler und Stangl zurückgreifen.