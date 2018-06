Von Mariella Moshammer

Es ist das Stück unserer Zeit, könnte man sagen. „Willkommen“von Lutz Hübner plattelt uns richtig schön auf. Verbale Helden gibt es viele, wahre kaum. Solche Geschichten mag Martin Dreiling. „Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Beim Reden sind wir unheimlich stark, und wenn es uns dann betrifft, nimmt das oft andere Formen an. Das ist etwas, was ich unglaublich an uns Menschen hasse: Gescheit reden und nichts tun.“

Im konkreten Fall wird die Toleranz einer Wohngemeinschaft auf die Probe gestellt. Einer zieht aus und schlägt vor, sein Zimmer einem Flüchtling zu geben … „Das Stück greift ein heikles Thema auf, aber es maßt sich nicht an, eine Lösung zu haben. Es ist ein Spiegel, den wir vorgehalten bekommen“, sagt Dreiling, der die Rolle des Jonas übernimmt.

„Mir geht es nicht so um die Kunst“

Das Stück sei durchaus witzig und man wolle es im Kulturhof Perg, wo es am 19. Juli Premiere feiert, auch nicht zu schwer werden lassen. „Es ist ein heutiges Stück, es ist eine alltägliche Situation“, so Dreiling. Es kreist um Themen wie Willkommenskultur, Einladung und Ablehnung. „Wir packen nicht die Moralkeule aus, das macht das Stück auch nicht.“

Mit Martin Dreiling auf der Bühne stehen Thomas Bammer, Barbara Novotny, Katharina Bigus, Nadine Breitfuß und Markus Subramaniam. Ein Ensemble, das gut miteinander kann. „Mir geht es nicht so um die Kunst“, betont Dreiling und meint, sich damit nicht bei jedem Kollegen beliebt zu machen. „Wenn wir uns wohlfühlen, dann fühlt das Publikum sich auch wohl.“

Das Regiekonzept sei heuer ziemlich klar, sagt Dreiling, und in den Händen seiner Frau Julia Ribbeck. Wobei immer noch geschraubt werden kann. Realistisch solle es bleiben, nicht zu artifiziell, „wenn nur noch Symbole auf der Bühne stehen.“

Alles spielt in der Küche eines Lofts. „Wir wollten den Stadl nicht verstecken.“Angesiedelt ist der Kulturhof Perg hinter Schloss Auhof. In Sachen Komfort wird es für die Besucher heuer übrigens eine Überraschung geben.

Gelesen wurden im Vorfeld an die 50 Stücke um das passende zu finden. „Wir wollen nicht zwanghaft Klassiker spielen.“ Das heiße jedoch nicht, betont Dreiling, dass Klassiker nie auf dem Programm des Kulturhofes stehen werden. Angedacht — wohl bereits für die Produktion im kommenden Jahr — sind zwei Stücke pro Sommer. Dass diese beiden Stücke verbunden sind, sei dabei nicht wichtig, sagt Dreiling. Bereits heuer gibt es quasi als Bonus einen Liederabend. „Die Mädchen“— Julia Ribbeck und Christiane Waak — kommen mit ihrem Programm „Die Familie und die Mädchen“ am 17. und 18. August.

Platz hätten in dem Theaterstadl rund 600 Leute. „Ich habe es heuer bewusst verkleinert und für 170 Besucher bestuhlt.“ Aber Platz findet jeder Besucher, auch das Wetter spielt beim Sommertheater im Stadl keine Rolle.

Großer Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich

Für die Vorjahres-Produktion „Dinner für Spinner“ wurde Kulturhof-Chef Dreiling mit dem Großen Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet. Die Auszeichnung, über die er sich total gefreut habe, setze ihn aber nicht unter Druck. „Es war so unverhofft und großartig und sie haben mir gesagt, dass man den Preis nur einmal bekomme.“ Man würde nun auch mehr wahrgenommen. Wie sich das auf das Publikum, von dem rund Dreiviertel aus Linz kommen, auswirken wird, wird sich ab 19. Juli weisen.